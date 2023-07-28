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Gepard, дроны и вездеходы: Германия передала Украине новую порцию военной помощи

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Gepard, дроны и вездеходы: Германия передала Украине новую порцию военной помощи

Германия передала еще одну партию Gepard Украине и не только / Фото: commons.wikimedia.org

Украинские защитники получат еще шесть Gepard 1А2 и более 15 тыс. боеприпасов к ним.

Германия передала новый пакет военной помощи для Украины, в том числе разведывательные дроны, артустановки Gepard и тысячи боеприпасов к ним.

Об этом сообщили в германском правительстве.

В новый пакет военной помощи от Германии вошли:

  • 6 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard 1А2 и более 15 тыс. боеприпасов к ним;
  • 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun;
  • 13 разведывательных дронов Vectror;
  • 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 2600 дымовых снарядов.

Кроме того, для украинского войска были переданы машины скорой помощи и стоматологические стерилизаторы.

Какую помощь передала Германия Украине в июле

Напомним, 13 июля стало известно о передаче для Украины из ФРГ шести установок Gepard, снарядов и техники для ЗРК IRIS-T, мостоукладчика, защищенных машин и прочего.

Уже 21 июля в немецком правительстве сообщили, что передали Украине 10 танков Leopard 1А5, пулеметы для танков и бронетехники, грузовики, мостовую систему и прицепы, радары, снаряды и 100 тыс. аптечек.

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Дата публикации
Просмотры
1019
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