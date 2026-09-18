"Герань-5" может стать серьезной угрозой для НАТО: чем опасен новый дрон-ракета РФ

«Герань-5» вызывает беспокойство в НАТО

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Россия разработала новый ударный беспилотник «Герань-5», существенно отличающийся от предыдущих версий этой серии скоростью, дальностью и мощностью боевой части. Его характеристики вызывают беспокойство из-за возможности применения таких дронов вблизи границ стран НАТО.

Об этом пишет The Telegraph.

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Чем «Герань-5» отличается от предшественников

Предыдущие российские «Герани», созданные на основе иранских Shahed-136, были относительно медленными — их скорость составляла около 180 км/ч. Новая версия получила реактивный двигатель, благодаря чему может разгоняться примерно до 600 км/ч.

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Это существенно сокращает время, которое остается для обнаружения и перехвата беспилотника. Если аппарат со скоростью 180 км/ч преодолевает 30 км примерно за 10 минут, то «Герань-5» может преодолеть такое же расстояние примерно за три минуты.

Беспилотник также значительно больше предыдущих моделей. Его длина составляет около 6,5 метра, размах крыльев — 3,2 метра, а максимальная взлетная масса — около 850 кг.

Дрон может нести 90 кг взрывчатки

Одной из наиболее заметных черт нового аппарата является его боевая часть. «Герань-5» способна нести до 90 кг взрывчатки, что делает ее значительно мощнее легких ударных беспилотников.

По данным украинской разведки, дрон имеет дальность полета около 950 км, может находиться в воздухе до двух часов и подниматься на высоту до 6 тысяч метров. Как отмечает ГУР, «Герань-5» оснащена реактивным двигателем китайского производства Telefly, спутниковой навигацией и системой Mesh Network.

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Именно сочетание дальности, скорости и большой боевой части делает этот аппарат угрозой совершенно иного уровня по сравнению с более дешевыми и медленными дронами-камикадзе.

Почему это важно для НАТО

Проблема для стран НАТО заключается не только в том, что Россия получила новый тип оружия. Российские беспилотники уже не раз приближались к воздушному пространству стран НАТО, а во время массированных атак на Украину отдельные аппараты пересекали границы соседних государств.

Более быстрый дрон оставляет обороне гораздо меньше времени на реакцию. Для стран, расположенных вблизи Украины, это особенно важно: даже отклонение аппарата от планируемого маршрута может создать опасную ситуацию.

В то же время появление «Герани-5» не означает неизбежной атаки на территорию НАТО. Речь прежде всего идет о новом инструменте, который Россия может использовать для ударов по Украине и потенциального испытания возможностей западной противовоздушной обороны.

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Россия делает ставку на массированные атаки

Еще одна особенность нового дрона — его потенциальная роль в массированных ударах. Россия уже использует большое количество беспилотников, заставляя Украину тратить ресурсы на их перехват.

«Герань-5» стоит дороже более простых дронов, однако ее скорость и боевая часть могут делать использование таких аппаратов оправданным для отдельных целей. При массированном запуске одновременно с другими беспилотниками и ракетами это может создавать дополнительную нагрузку на системы ПВО.

Для НАТО появление таких дронов означает необходимость учитывать новый сценарий: беспилотники становятся более быстрыми, тяжелыми и все более сложными для перехвата, а граница между войной в Украине и рисками для соседних государств остается очень чувствительной.

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