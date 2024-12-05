Герасимов звонил главе армии США: говорили об ударе "Орешником" по Украине

Он опроверг ложь Путина, что удар "Орешником" был "ответом" на разрешение поражать цели на территории РФ.

Глава российского генштаба Валерий Вегасимов позвонил руководителю главы Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну, чтобы обсудить удар "Орешником" по Украине.

Об этом информирует ABC News.

Сообщается, что разговор состоялся 27 ноября, то есть через 6 дней после удара по Украине "Орешником", который российский диктатор Путин назвал "ответом" на разрешение Соединенных Штатов наносить удары американскими ракетами по территории РФ. Кроме того, Путин также заявлял, что Россия имеет право наносить удары по странам, которые поставляют Украине оружие для защиты от агрессоров.

Сообщается, что в ходе беседы Герасимов опроверг слова Путина о том, что удар по Украине "Орешником" был "ответом". Он заявил, что эти испытания были запланированы уже давно.

Сообщается, что Герасимов инициировал беседу, чтобы предупредить о проведении ответных испытаний в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военные корабли не входить в зону потенциальной опасности.

"По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее", — заявил спикер Брауна, капитан Джерил Дорси, добавив, что во время разговора обсуждали глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности конфликт в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в ISW дали интересное объяснение, зачем Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный ответил, повлияет ли "Орешник" на ход войны.

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