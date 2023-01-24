Германия получила от Польши запрос на согласие передать Украине Leopard 2

Германия уже получила запрос Польши о согласии передать Украине танки Leopard 2.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в Твиттере.

"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Также обращаюсь к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!", — говорится в сообщении.

Танки Leopard 2 для Украины.

Напомним, 20 января участники заседания в Рамштайне не приняли решения о поставках Украине немецких танков Leopard.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что война здесь и сейчас и техника нужна Украине срочно.

И заявил, что Польша создаст "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать Украине часть своего современного оборудования и современных танков, если Германия все же не согласится отправить 14 Leopard 2, которые анонсировал Киеву президент РП Анджей Дуда.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что есть ряд стран, готовых призвать Германию предоставить Украине танки "Леопард".

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков "Леопард", как только разрешение на это даст правительство Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 января заявил, что Берлин решает о передаче Украине танков. Однако есть условие – это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

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