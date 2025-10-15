ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
113
Время на прочтение
1 мин

Германия анонсировала новую военную помощь для Украины: что войдет в пакет

Германия усиливает украинскую армию новой партией оружия стоимостью более двух миллиардов евро.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Германия анонсировала новую военную помощь для Украины: что войдет в пакет

Берлин предоставит ПВО и высокоточное оружие на сумму более 2 миллиардов евро / © УНІАН

Федеральная Республика Германия готовит рекордный транш военной помощи для Украины, общая стоимость которого превысит 2 млрд евро.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус, передает «Суспільне».

«Мы продолжим и расширим нашу поддержку Украины. По новым контрактам Германия предоставит дополнительную поддержку более чем на 2 миллиарда евро», — сказал Писториус.

Ключевой акцент в новом пакете сделан на усилении противовоздушной обороны (ПВО) и высокоточных артиллерийских систем.

По словам главы оборонного ведомства, поддержка будет включать в себя важные элементы для защиты неба: ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, современные радиолокационные системы и две дополнительные установки ПВО IRIS-T с большим запасом управляемых ракет.

ВСУ получат артиллерийские системы с высокоточным оружием, ракеты, боеприпасы, противотанковые средства, переносные зенитные комплексы и современное коммуникационное оборудование.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс знает, как завершить войну в Украине.

Рютте подчеркнул, что Альянс поддерживает Украину «везде, где только может».

Ранее говорилось, что Берлин развернет истребители Eurofighter в Польшу для патрульных полетов. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин также предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.

Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie