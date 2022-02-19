Германия, Австрия и Франция призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Немцам советуют уехать из любого региона Украины, австрийцам – из всех регионов, кроме западных, а французам – из восточных.

Министерства иностранных дел Германии, Австрии и Франции 19 февраля опубликовали рекомендации своим гражданам безотлагательно покинуть территорию Украины из-за угрозы российского вторжения.

"Напряжение между Россией и Украиной продолжает обостряться на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент. В случае нападения России на Украину возможности для поддержки граждан Германии очень ограничены", — говорится в сообщении немецкого МИДа.

"Внимание! Предупреждения о путешествиях в Украину. Всех австрийцев призывают немедленно покинуть страну, за исключением западных районов. В чрезвычайных консульских ситуациях Посольство Австрии в Киеве оказывает поддержку на месте!" – сообщили в австрийском МИД.

"В условиях напряженности, вызванной скоплением российских войск у границ Украины и учащением нарушения режима прекращения огня вдоль линии столкновения на востоке страны, рекомендовано проявлять повышенную бдительность и не выходить на приграничные районы на севере и востоке страны. Гражданам Франции, находящимся в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, настоятельно рекомендовано покинуть эти районы безотлагательно", -– говорится в сообщении французского МИД.

Там также рекомендовали всем гражданам Франции, для пребывания которых в Украине нет веских оснований, покинуть страну и отложить все поездки туда.

Напомним, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

После этого более десятка государств мира призвали своих граждан покинуть Украину.

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