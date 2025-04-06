Германия больше не лидер по количеству заявлений на убежище: что произошло и кто теперь впереди

Мигранты. / © Цензор.нет

Реклама

Впервые за многие годы Германия потеряла первое место в Евросоюзе по количеству заявлений на предоставление убежища.

Об этом сообщает Welt.

Согласно конфиденциальному отчету Еврокомиссии, в первом квартале 2025 года эта страна оказалась только на третьем месте. Лидером стала Франция (40 871 обращение), далее – Испания (39 318). В Германии зафиксировали 37 387 заявлений - на 41% меньше, чем в прошлом. Всего в ЕС, Норвегии и Швейцарии в январе-марте подано 210 641 заявление – снижение на 19%.

Реклама

Чаще убежища в ЕС сейчас ищут граждане Венесуэлы, Афганистана и Сирии. В то же время, количество заявлений от сирийцев сократилось на 56%, однако именно в Германию поступает более половины всех сирийских обращений. Доля афганцев и турок среди заявителей в Германии составляет 16% и 11% соответственно.

Примечательно, что количество обращений от украинцев выросло на 84%, от китайцев – на 87%, а от индийцев – на 56%. Франция в частности стала новым приоритетом для украинцев.

ЕС беспокоится из-за ситуации на Ближнем Востоке

В Брюсселе отмечают: политическая нестабильность в Турции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также обострение в Сирии среди факторов, которые могут привести к новому миграционному наплыву. В Еврокомиссии предупреждают, что ослабление береговой охраны Сирии и возобновление сетей контрабандистов могут активизировать новые миграционные маршруты.

Споры о миграционной реформе

После принятой летом 2024 реформы ЕС планирует внедрение новых правил к лету 2026 года. Однако возникает сопротивление. К примеру, Венгрия категорически отказывается создавать закрытые лагеря для мигрантов, несмотря на ожидания, что именно она должна обеспечить почти треть из 30 тысяч мест в специальных учреждениях.

"Мы не будем создавать лагеря для мигрантов. Это четкий мандат, который нам дали избиратели", - заявил министр по делам Европы Янош Бока.

Еще одна проблема - внедрение новой системы пограничного контроля EES (Entry-Exit System), которая должна фиксировать все въезды и выезды граждан третьих стран, не имеющих разрешения на проживание в ЕС. Она охватит 24 государства-члена Шенгенской зоны, а также Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию.

Хотя запуск EES планировали еще в прошлом году, из-за технических трудностей ее внедрение отложили — новая система должна заработать с октября, но только постепенно. К тому времени паспортный контроль для большинства граждан третьих стран будет оставаться ручным с традиционным проставлением штампов.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили об активизации на границе с Беларусью нелегальных мигрантов , которые становятся более агрессивными в своих попытках проникнуть на территорию Евросоюза.