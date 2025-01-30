Германия больше не живет в мирное время: тревожное заявление генерала бундесвера

Глава оперативного командования немецкой армии Александр Зольфранк предупредил об усилении попыток России нарушить мирную жизнь в Германии.

Об этом он сказал в четверг, 30 января, в интервью агентству DPA, передает немецкое издание n-tv.

“Мы больше не живем в мирное время. Мы наблюдаем враждебную деятельность против бундесвера в Германии, против инфраструктуры, включая шпионскую деятельность", — сказал немецкий генерал.

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Зольфранк в частности сообщил о попытках проникновения на объекты бундесвера и угрозы с воздуха.

"Мы неоднократно наблюдали беспилотники в районах, где их не должно быть", — сказал он.

В то же время генерал немецкой армии напомнил о новых инцидентах с оборванными кабелями в Балтийском море, о которых, по его словам, "мы до сих пор точно не знаем, как это произошло или кто стоит за этим".

"Но уже есть подозрения относительно того, как это могло произойти, и мы осознаем, что за ними явно стоит злой умысел", — сказал Зольфранк.

По его словам, за последние месяцы и недели количество таких инцидентов выросло.

"Это выходит на уровень восприятия нашего населения. Это скрытое чувство угрозы военной эскалации с Россией уже есть", — сказал Зольфранк, добавив, что справедливо было бы повысить осведомленность о ситуации.

Генерал предполагает, что Россия специально проверяет механизмы реагирования на сбои и готовность им противодействовать, а также испытывает социальное и политическое единство.

"Мы фактически находимся в стратегическом противостоянии с Россией", — подчеркнул он.

Александр Зольфранк утверждает, что Россия использует все возможные средства, чтобы нанести ущерб Германии и НАТО, но ниже порога военного конфликта.

"Есть кибератаки, есть повреждения имущества, есть шпионаж и целенаправленная дезинформация. Они [россияне] используют весь спектр возможностей, за одним исключением: классическая атака обычными вооруженными силами сейчас", — заявил он.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что в 2029-2030 годах Россия попытается атаковать страны НАТО.

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