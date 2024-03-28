Германия будет наращивать закупку оружия из-за глобальных угроз

В ФРГ заявили об изменении глобальных угроз.

Германия ускорит одобрение процессов, необходимых для покупки вооружения, на фоне российской агрессии против Украины.

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Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.

Он отметил, что Германии необходимо ускорить производство товаров, направленных на потенциал безопасности страны.

В качестве примера он привел российскую агрессию против Украины.

"Ситуация с глобальными угрозами изменилась, и не задумываться об этом было бы наивно", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства 155-мм снарядов.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о раздражении в Германии возможностью передачи ракет Taurus.

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