Германия будет наращивать закупку оружия из-за глобальных угроз

В ФРГ заявили об изменении глобальных угроз.
Германия ускорит одобрение процессов, необходимых для покупки вооружения, на фоне российской агрессии против Украины.
Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.
Он отметил, что Германии необходимо ускорить производство товаров, направленных на потенциал безопасности страны.
В качестве примера он привел российскую агрессию против Украины.
"Ситуация с глобальными угрозами изменилась, и не задумываться об этом было бы наивно", – добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства 155-мм снарядов.
Кроме того, мы ранее информировали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался о раздражении в Германии возможностью передачи ракет Taurus.
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