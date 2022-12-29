Германия будет покупать у США 2,25 млн тонн сжиженного природного газа в год

Немецкая энергетическая группа RWE Supply&Trading подписала контракт на поставку из США 2,25 млн тонн сжиженного природного газа в год.

Об этом говорится в сообщении агентства dpa.

Сообщается, что немецкая компания заключила 15-летнее соглашение с американской Sempra Infrastructure, разрабатывающей и строящей объекты СПГ в Мексиканском заливе и тихоокеанском побережье.

Заказанный показатель соответствует примерно 3 миллиардам кубометров газа в год, которые будут доставлять 30 судов.

Газ начнут доставлять с 2027 года, сырье будет доставляться из нового терминала в Порт-Артуре, штат Техас.

В RWE отметили, что это важный шаг для диверсификации поставок газа в Европу, который необходим для укрепления безопасности в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что цена на газ в Европе снизилась ниже показателя до полномасштабной войны России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что ремонт поврежденных газопроводов Nord Stream будет стоить России полмиллиарда долларов.

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