Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова / © Associated Press

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Использование немецких ракет Taurus для удара по любым объектам России будет расцениваться как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины.

Об этом на брифинге в четверг, 17 апреля, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства считает, что без непосредственной помощи военнослужащих немецкой армии ВСУ не смогут использовать эти крылатые ракеты.

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По ее словам, удар по любым российским объектам критической инфраструктуры будет расцениваться как прямое участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева «со всеми вытекающими последствиями для Германии».

В своем истерическом заявлении Мария Захарова упомянула, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц называл вероятной целью для немецких ракет Taurus Крымский мост — незаконно построенный путепровод, соединяющий территорию РФ с оккупированным полуостровом.

Напомним, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что он поддерживает передачу ракет TAURUS Украине, если это решение будет согласовано с европейскими партнерами.