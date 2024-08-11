Германия должна быть готова к войне через 5 лет — командующий

Германия должна быть подготовлена к потенциальному военному конфликту через 5 лет.

Соответствующее заявление сделал командир регионального командования "Гамбург " капитан морского флота Михаэль Гисс в интервью изданию Die Welt.

Он объясняет, что в течение 30 лет после окончания холодной войны и разделения Германии немецкие жители хотели наслаждаться "мирными дивидендами" и сейчас в Германии население все еще далеко от восприятия внешней угрозы.

" Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе", — отметил командующий.

Он также добавил, что страна должна быть готова к войне.

"Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры — и, в частности, Гамбурга, выполняющего функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО ", — говорится в сообщении.

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