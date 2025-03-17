Немецкая система здравоохранения должна подготовиться к войне - Die Zeit

Немецкая система здравоохранения, по мнению министра здравоохранения Баварии Юдит Герлах (CSU), должна быть готова к возможному военному конфликту.

Об этом пишет издание Die Zeit.

"Военная угроза со стороны России для Европы и вероятный уход нового президента США Трампа от существующего партнерства безопасности означают, что немецкая система здравоохранения и все гражданское общество должны принять срочные меры", — заявила Герлах.

По ее словам, обеспечение здоровья населения так же важно для обороны страны, как и вооруженные силы. Следует обеспечить возможность лечения гораздо большего количества людей, чем в мирное время. Государство должно предоставить четкие указания по этому вопросу. "Это касается уровня ЕС, федерального правительства и земель", — отметила Герлах и призвала к созданию гражданского оперативного плана для Германии.

Также она отметила, что от чего можно отказаться в условиях дефицита. Это может относиться к "отчетности, стандартам и проверкам, а также требованиям к персоналу". Герлах также отметила, что IT-инфраструктура должна быть защищена от внешних атак. Кроме того, Германия и Европа должны снова стать важными производственными центрами для фармацевтической индустрии, чтобы обеспечить поставки лекарств.

В Баварии правительство уже обратилось в больницы с просьбой предоставить информацию о состоянии их планов на случай чрезвычайной ситуации. Волонтерские организации также работают над подготовкой медицинских работников, которые смогут помочь основному персоналу в случае необходимости. "Мы должны обсуждать не только возможную военную службу, но и гражданскую службу, которая поддерживала бы учреждения, имеющие кадровые проблемы", — добавила политика.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный нейрохирург объяснил, как война влияет на мозг украинцев.

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