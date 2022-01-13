Германия два дня подряд бьет рекорд по количеству COVID-больных

В то же время, показатели госпитализации в ФРГ остаются относительно низкими.
В Германии утром в четверг, 13 января, сообщили о 81 417 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.
Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха информирует The Guardian.
Отмечается, что рекордный показатель инфицирования в государстве фиксируют уже второй день подряд. Так, в прошедшие сутки в ФРГ подтвердили 80 430 положительных результатов тестов на коронавирус.
Кроме того, от осложнений COVID-19 в Германии умерли еще 316 пациентов, в результате чего общее количество летальных исходов возросло до 115 051.
В издании указывают, что хотя новый штамм коронавируса "Омикрон" уже стал доминирующим для некоторых регионов страны, показатели госпитализации остаются относительно низкими.
Между тем, политпартии активно обсуждают возможность введения мандата на COVID-вакцинацию (так называемого Impfpflicht).
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.