Германия два дня подряд бьет рекорд по количеству COVID-больных

Германия два дня подряд бьет рекорд по количеству COVID-больных

В то же время, показатели госпитализации в ФРГ остаются относительно низкими.

В Германии утром в четверг, 13 января, сообщили о 81 417 новых случаях заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на данные Института Роберта Коха информирует The Guardian.

Отмечается, что рекордный показатель инфицирования в государстве фиксируют уже второй день подряд. Так, в прошедшие сутки в ФРГ подтвердили 80 430 положительных результатов тестов на коронавирус.

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Кроме того, от осложнений COVID-19 в Германии умерли еще 316 пациентов, в результате чего общее количество летальных исходов возросло до 115 051.

В издании указывают, что хотя новый штамм коронавируса "Омикрон" уже стал доминирующим для некоторых регионов страны, показатели госпитализации остаются относительно низкими.

Между тем, политпартии активно обсуждают возможность введения мандата на COVID-вакцинацию (так называемого Impfpflicht).

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