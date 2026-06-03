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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
179
Время на прочтение
2 мин

«Германия – это мрак и дно»: украинец рассказал, почему сбежал после 1,5 года жизни в Аугсбурге

Налоги, штрафы и ужасный сервис: украинец эмоционально разнес жизнь в Германии и заявил, что не вернется туда даже за 10 тысяч евро.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Украинец эмоционально раскритиковал Германию и объяснил, почему сбежал оттуда

Украинец эмоционально раскритиковал Германию и объяснил, почему сбежал оттуда

Украинец рассказал о своем опыте проживания в Германии, и объяснил, почему, по его мнению, это самая плохая страна в мире для жизни.

Об этом передает «Фокус».

Мужчина по имени Михаил подверг резкой критике Германию, заявив, что страну «мороком, адом и колонией».

«Германия — это мрак. Хуже всего, что могло придумать человечество. Это официальная колония. Страна налогов, постоянные штрафы, тотальный контроль. Страна с самой плохой погодой в мире. Словом, я могу очень долго перечислять, что такое Германия», — рассказывает украинец.

Человек уточнил, что жил и работал в Германии, в городе Аугсбург полтора года. Он заверил, что ни за что бы не переехал в Германию, даже если бы ему заплатили 10 тысяч евро. По мнению украинца, живущие в Германии люди «просто не замечают, как их поглощает система, как они становятся привязанными и виновными».

«Даже элементарное — чтобы закрыть какие-то документы, это огромная работа. Чтобы закрыть банковскую карту, надо капец как постараться. Постоянно приходят письма. И ты такой трясешься и думаешь: „Что я снова и кому виноват?“. Сервиса — ноль. Вещи — „га*но“. Выпечка — „га*но“, рестораны — „га*но“. Единственное, что классное, — это пиво. Это страна полное дно для меня лично», — подытожил мужчина.

Сейчас он проживает в Албании и уверяет, что ни на секунду не пожалел о своем выборе.

Ранее украинка сравнила цены на продукты в Украине и Германии, чем шокировала Сеть.

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Дата публикации
Количество просмотров
179
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