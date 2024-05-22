Германия готова использовать "российские деньги" для военной помощи Украине — Reuters

Российские финансовые активы на сумму около 300 миллиардов долларов были заморожены странами Запада вскоре после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Германия готова использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине в военных действиях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники министерства финансов Германии.

По словам собеседника агентства, такая готовность существует при наличии юридически жизнеспособного механизма, который позволит лучше использовать финансовые потоки из замороженных активов РФ в будущем.

В то же время, Германия настаивает, что готова конфисковать только доходы от российских суверенных активов, а не сами активы.

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"Наша позиция остается неизменной: речь идет о доходах от замороженных активов, а не о самих активах", — заявил представитель правительства Штеффен Гебештрайт в Берлине в среду, 22 мая.

Представитель Министерства финансов также подтвердил, что речь идет именно об использовании доходов от замороженных российских активов.

Существование активов российского центрального банка остается неизменным. Это означает, что фундаментальные принципы международного права, такие как государственный иммунитет, сохраняются”, — подчеркнул он.

Как известно, российские финансовые активы на сумму около 300 млрд долларов были заморожены странами Запада вскоре после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. На встрече министров финансов "Большой семерки" в Италии, на которую приглашен и представитель Украины, будет принято решение о дальнейшей судьбе "российских денег".

Напомним, Россия не напрямую, но сама может оплатить оружие для Украины. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Деньги могут поступить уже в этом году.

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