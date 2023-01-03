Германия готова отдать замороженные российские активы для восстановления Украины, но есть условия – Bloomberg

Пока что Берлин не занял официальной позиции по конфискации российских активов из-за разногласий в правящей коалиции.

Германии может направить замороженные российские активы на восстановление Украины, если для этого будет юридическое основание и союзники будут поступать так же.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что правительство канцлера Олафа Шольца в целом поддерживает требование Украины о военных репарациях от РФ, но еще не заняло официальной позиции по конфискации российских активов из-за разногласий в правящей коалиции.

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Внутреннее напряжение в ФРГ, по мнению журналистов, отражает более широкую борьбу международного сообщества за формирование общей позиции по этому вопросу. Если Берлин сможет решить свои проблемы, это может дать новый импульс для дискуссий в Европейском Союзе и оказывать давление на США, чтобы они конфисковали активы, такие как резервы Центрального банка РФ, замороженные в ответ на вторжение России.

По данным издания, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на аресте хотя бы части замороженных активов РФ.

А вот министр финансов Кристиан Линднер осторожнее. Он опасается, что конфискация активов российского Центробанка может создать опасный прецедент и заведет в "юридическую трясину".

ЕС и партнеры по "G7" заморозили около 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка. ЕС также заблокировал около 19 миллиардов евро активов находящихся под санкциями российских олигархов, хотя эти оценки не являются полными. Активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

Отмечается, что вместо общей конфискации более выгодным путем с юридической точки зрения могла бы стать конфискация активов россиян, причастных к военным преступлениям в Украине. Однако на рассмотрение таких дел могут уйти годы.

"Детали обсуждений показывают, как возможность конфискации активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к реализации, но остаются серьезные препятствия. По словам источников, Шольц хочет, чтобы какие-либо действия были согласованы с союзниками и юридически четкими", — пишет издание.

Репарации Украине: отдадут ли Киеву заблокированные российские активы

Напомним, что в российском Центробанке признали, что не вернут заблокированные за границей активы.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС планирует заблокированные активы России и олигархов отдать на восстановление Украины. По ее словам, в ЕС заблокированы 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморожены 19 млрд евро российских олигархов.

В Конгрессе США в это время поддержали поправку к закону о передаче арестованных активов российских олигархов Украине.