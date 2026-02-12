ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
474
Время на прочтение
1 мин

Германия готова передать еще 5 ракет Patriot для Украины

Если инициативу ФРГ поддержат другие страны, Украина в целом сможет получить 35 ракет для Patriot.

Автор публикации
Богдан Скаврон
Patriot для Украины

Patriot для Украины / © Getty Images

Украина может получить дополнительные ракеты-перехватчики PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после 33-го заседания в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

«В конце нашей сессии я решил спонтанно предложить, чтобы Германия поставила Украине еще пять ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны, оказывающие поддержку, пожертвуют в общей сложности 30 ракет PAC-3», — сказал он.

Глава немецкого оборонного ведомства отметил, что таким образом Украина в целом сможет получить 35 ракет для Patriot.

«Мы все знаем, что это о сохранении жизни… Защита неба — это один из приоритетов нашей поддержки. Германия передала 5 из 12 систем Patriot. Мы также доставили системы IRIS-T», — напомнил Писториус.

Напомним, перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о финансовой помощи для укрепления украинской ПВО в размере 500 млн фунтов.

