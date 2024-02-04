Германия готова подписать договор о гарантиях безопасности: СМИ назвали дату

Двустороннее межправительственное соглашение может быть заключено во время Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

Проект договора безопасности между Украиной и Германией практически готов. Договор может быть подписан 16 февраля.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Со ссылкой на комментарий вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной немецкое издание отметило, что украинская делегация в четверг в Берлине разработала "проект соглашения о двусторонних гарантиях безопасности" с немецкой стороной. Текст "еще не согласован, но в основном готов", сказала журналистам Стефанишина.

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Источники издания в правительственных кругах Берлина заявили, что соглашение должно быть подписано 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности в Берлине.

"Запланированное соглашение должно стать частью сети двусторонних соглашений в сфере безопасности, призванных поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, пока страна еще не является членом НАТО. Это было принято на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года", — напоминает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, подписали двустороннее соглашение о безопасности.

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