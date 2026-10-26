ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
36
Время на прочтение
2 мин

Германия готовит элитный спецназ к противостоянию с Россией: что известно

KSK меняет подготовку из-за угрозы войны с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Немецкая армия

Немецкая армия / © Associated Press

Немецкий спецназ KSK меняет подготовку бойцов и готовится к возможной войне с Россией. Вместо коротких миссий спецназовцы учатся противодействовать противнику с тяжелой техникой и вооружением.

Об этом сообщает BILD.

Как отмечает командование, ключевой вектор боевого обучения смещен в соответствии с геополитическими угрозами в Европе.

«Мы четко ориентируемся на противника, какова Россия», — заявил командир KSK Андреас Кюне.

По словам командира, ранее операции спецназа планировали примерно на три дня, а теперь бойцов готовят к гораздо более длительной службе в полевых условиях.

Также KSK учится воевать против армии с танками, артиллерией, дронами и средствами РЭБ. Отдельно спецназовцы тренируются в условиях сильных морозов, чтобы подготовиться к климату восточного фланга.

Отмечается, что подразделение KSK дислоцируется в казармах Цеппелин в городе Кальв недалеко от Штутгарта. В общей сложности в нем служат около 1500 человек, но только треть из них — это бойцы спецназа, а остальные — административный персонал. Отбор очень суров: его проходят всего около 15% кандидатов.

Изменения в подготовке происходят после внутренних реформ в подразделении. Еще несколько лет назад будущее KSK оказалось под угрозой из-за громких скандалов: в спецназе обнаружили экстремистские группы, нацистские поздравления, исчезновение боеприпасов и тайник с оружием и взрывчаткой у военного. Поэтому в 2020 году один из батальонов спецназа расформировали.

Германия готовится к войне — последние новости

Напомним, Путин усиливает не только прямое давление на Украину, но и ведет против европейских государств теневую войну.

Ранее мы писали, что в Германии к началу 2030-х годов будет построена новая военно-морская база в портовом городе Эмден на побережье Северного моря. С появлением этого объекта страна расширит маневренность собственного флота и укрепит оборонительную позицию НАТО.

Также в Берлине предполагают, что Россия может иметь более широкие военные планы, чем война против Украины. Среди потенциально уязвимых стран глава МИД Германии назвал государства Балтии, Молдову и Грузию.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie