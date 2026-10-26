Германия готовит элитный спецназ к противостоянию с Россией: что известно

Немецкая армия / © Associated Press

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Немецкий спецназ KSK меняет подготовку бойцов и готовится к возможной войне с Россией. Вместо коротких миссий спецназовцы учатся противодействовать противнику с тяжелой техникой и вооружением.

Об этом сообщает BILD.

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Как отмечает командование, ключевой вектор боевого обучения смещен в соответствии с геополитическими угрозами в Европе.

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«Мы четко ориентируемся на противника, какова Россия», — заявил командир KSK Андреас Кюне.

По словам командира, ранее операции спецназа планировали примерно на три дня, а теперь бойцов готовят к гораздо более длительной службе в полевых условиях.

Также KSK учится воевать против армии с танками, артиллерией, дронами и средствами РЭБ. Отдельно спецназовцы тренируются в условиях сильных морозов, чтобы подготовиться к климату восточного фланга.

Отмечается, что подразделение KSK дислоцируется в казармах Цеппелин в городе Кальв недалеко от Штутгарта. В общей сложности в нем служат около 1500 человек, но только треть из них — это бойцы спецназа, а остальные — административный персонал. Отбор очень суров: его проходят всего около 15% кандидатов.

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Изменения в подготовке происходят после внутренних реформ в подразделении. Еще несколько лет назад будущее KSK оказалось под угрозой из-за громких скандалов: в спецназе обнаружили экстремистские группы, нацистские поздравления, исчезновение боеприпасов и тайник с оружием и взрывчаткой у военного. Поэтому в 2020 году один из батальонов спецназа расформировали.

Германия готовится к войне — последние новости

Напомним, Путин усиливает не только прямое давление на Украину, но и ведет против европейских государств теневую войну.

Ранее мы писали, что в Германии к началу 2030-х годов будет построена новая военно-морская база в портовом городе Эмден на побережье Северного моря. С появлением этого объекта страна расширит маневренность собственного флота и укрепит оборонительную позицию НАТО.

Также в Берлине предполагают, что Россия может иметь более широкие военные планы, чем война против Украины. Среди потенциально уязвимых стран глава МИД Германии назвал государства Балтии, Молдову и Грузию.

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