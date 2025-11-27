ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
637
Время на прочтение
3 мин

Германия готовит масштабный секретный план войны с Россией: что известно

Документ описывает опрокидывание 800 тысяч военных НАТО, логистику, маршруты и оборонные мероприятия.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Армия Германии

Армия Германии / © Associated Press

Два с половиной года назад группа высокопоставленных германских офицеров собралась в закрытом военном комплексе в Берлине, чтобы создать документ, который сегодня называют наиболее амбициозным военным проектом Германии со времен холодной войны. Речь идет о секретном плане "Операция Германия" - OPLAN DEU, который сейчас начали активно претворять в жизнь.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Зачем Германии понадобился такой план

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году разрушило многолетнюю стабильность в Европе и заставило страны НАТО резко нарастить оборонные возможности. Однако военная мощь – лишь часть успеха. Основой OPLAN DEU стал монументальный логистический проект в объеме 1200 страниц.

В плане подробно описано, как до 800 тысяч военных Германии, США и других союзников НАТО будут опрокинуты на восток в случае угрозы со стороны России. Документ включает:

  • маршруты перемещения;

  • порты и реки, по которым будут идти грузы;

  • состояние железных дорог и дорог;

  • способы защиты колонн во время движения

Фактически Германия снова становится логистическим центром обороны Европы.

Почему ключевая роль в случае войны именно у Германии

"Посмотрите на карту", - говорят эксперты. Через Альпы войска НАТО не смогут пройти, поэтому любое перенаправление сил на восток неизбежно проходит через Германию независимо от того, где начнется потенциальный конфликт.

Новый план возвращает страну к логике холодной войны, но с учетом современных вызовов:

  • изношенной инфраструктуры,

  • бюрократических ограничений,

  • уменьшенной численности армии,

  • новых угроз - кибератак, диверсий, шпионажа.

По оценкам немецких военных, Россия может быть готова к нападению на НАТО уже в 2029 году, хотя серия диверсий и шпионских инцидентов намекает: Кремль может действовать раньше.

Перемирие в Украине — дополнительная угроза

Аналитики предполагают, что возможное перемирие в войне РФ против Украины может "освободить руки" Москве для подготовки агрессии против Европы. Именно поэтому немецкие планировщики хотят повысить устойчивость всей Европы, чтобы противодействие было быстрым и эффективным.

"Наша цель - не война, а сдерживание", - отмечает один из авторов OPLAN DEU.

Как Германия тестирует военную готовность

Этой осенью в Восточной Германии оборонный гигант Rheinmetall построил за 14 дней мобильный лагерь на 500 солдат — с общежитиями, душевыми, кухней, станциями заправки и системами безопасности. Еще через неделю его полностью демонтировали.

Проект выявил недостатки:

  • нехватка места для техники,

  • несогласованные участки земель,

  • необходимость установить новый светофор, чтобы избежать пробок во время передвижения колонн.

Такие “мелочи” вносят в новую версию плана, которая уже проходит доработку.

Rheinmetall получил контракт на 260 млн евро для поддержки немецких и союзных войск — частный сектор активно вовлекается в проект.

Главные препятствия – не техника, а бюрократия

Военные признают: больше всего мешают не танки и не дороги, а правила мирного времени:

  • сверхсложные процедуры закупок,

  • строгое законодательство о защите данных,

  • медленные административные процессы.

Чтобы OPLAN DEU заработал, Германии придется изменить мышление, которое формировалось десятилетиями стабильности и вернуться к логике обороны.

Ранее сообщалось, что в Польше готовятся к войне. Польские эксперты составили рейтинг городов по устойчивости к военным угрозам.

Дата публикации
Количество просмотров
637
Следующая публикация

