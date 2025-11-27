- Дата публикации
Германия готовит масштабный секретный план войны с Россией: что известно
Документ описывает опрокидывание 800 тысяч военных НАТО, логистику, маршруты и оборонные мероприятия.
Два с половиной года назад группа высокопоставленных германских офицеров собралась в закрытом военном комплексе в Берлине, чтобы создать документ, который сегодня называют наиболее амбициозным военным проектом Германии со времен холодной войны. Речь идет о секретном плане "Операция Германия" - OPLAN DEU, который сейчас начали активно претворять в жизнь.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Зачем Германии понадобился такой план
Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году разрушило многолетнюю стабильность в Европе и заставило страны НАТО резко нарастить оборонные возможности. Однако военная мощь – лишь часть успеха. Основой OPLAN DEU стал монументальный логистический проект в объеме 1200 страниц.
В плане подробно описано, как до 800 тысяч военных Германии, США и других союзников НАТО будут опрокинуты на восток в случае угрозы со стороны России. Документ включает:
маршруты перемещения;
порты и реки, по которым будут идти грузы;
состояние железных дорог и дорог;
способы защиты колонн во время движения
Фактически Германия снова становится логистическим центром обороны Европы.
Почему ключевая роль в случае войны именно у Германии
"Посмотрите на карту", - говорят эксперты. Через Альпы войска НАТО не смогут пройти, поэтому любое перенаправление сил на восток неизбежно проходит через Германию независимо от того, где начнется потенциальный конфликт.
Новый план возвращает страну к логике холодной войны, но с учетом современных вызовов:
изношенной инфраструктуры,
бюрократических ограничений,
уменьшенной численности армии,
новых угроз - кибератак, диверсий, шпионажа.
По оценкам немецких военных, Россия может быть готова к нападению на НАТО уже в 2029 году, хотя серия диверсий и шпионских инцидентов намекает: Кремль может действовать раньше.
Перемирие в Украине — дополнительная угроза
Аналитики предполагают, что возможное перемирие в войне РФ против Украины может "освободить руки" Москве для подготовки агрессии против Европы. Именно поэтому немецкие планировщики хотят повысить устойчивость всей Европы, чтобы противодействие было быстрым и эффективным.
"Наша цель - не война, а сдерживание", - отмечает один из авторов OPLAN DEU.
Как Германия тестирует военную готовность
Этой осенью в Восточной Германии оборонный гигант Rheinmetall построил за 14 дней мобильный лагерь на 500 солдат — с общежитиями, душевыми, кухней, станциями заправки и системами безопасности. Еще через неделю его полностью демонтировали.
Проект выявил недостатки:
нехватка места для техники,
несогласованные участки земель,
необходимость установить новый светофор, чтобы избежать пробок во время передвижения колонн.
Такие “мелочи” вносят в новую версию плана, которая уже проходит доработку.
Rheinmetall получил контракт на 260 млн евро для поддержки немецких и союзных войск — частный сектор активно вовлекается в проект.
Главные препятствия – не техника, а бюрократия
Военные признают: больше всего мешают не танки и не дороги, а правила мирного времени:
сверхсложные процедуры закупок,
строгое законодательство о защите данных,
медленные административные процессы.
Чтобы OPLAN DEU заработал, Германии придется изменить мышление, которое формировалось десятилетиями стабильности и вернуться к логике обороны.
