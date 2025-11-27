Германия готовит масштабный секретный план войны с Россией: что известно

Армия Германии / © Associated Press

Два с половиной года назад группа высокопоставленных германских офицеров собралась в закрытом военном комплексе в Берлине, чтобы создать документ, который сегодня называют наиболее амбициозным военным проектом Германии со времен холодной войны. Речь идет о секретном плане "Операция Германия" - OPLAN DEU, который сейчас начали активно претворять в жизнь.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Зачем Германии понадобился такой план

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году разрушило многолетнюю стабильность в Европе и заставило страны НАТО резко нарастить оборонные возможности. Однако военная мощь – лишь часть успеха. Основой OPLAN DEU стал монументальный логистический проект в объеме 1200 страниц.

В плане подробно описано, как до 800 тысяч военных Германии, США и других союзников НАТО будут опрокинуты на восток в случае угрозы со стороны России. Документ включает:

маршруты перемещения;

порты и реки, по которым будут идти грузы;

состояние железных дорог и дорог;

способы защиты колонн во время движения

Фактически Германия снова становится логистическим центром обороны Европы.

Почему ключевая роль в случае войны именно у Германии

"Посмотрите на карту", - говорят эксперты. Через Альпы войска НАТО не смогут пройти, поэтому любое перенаправление сил на восток неизбежно проходит через Германию независимо от того, где начнется потенциальный конфликт.

Новый план возвращает страну к логике холодной войны, но с учетом современных вызовов:

изношенной инфраструктуры,

бюрократических ограничений,

уменьшенной численности армии,

новых угроз - кибератак, диверсий, шпионажа.

По оценкам немецких военных, Россия может быть готова к нападению на НАТО уже в 2029 году, хотя серия диверсий и шпионских инцидентов намекает: Кремль может действовать раньше.

Перемирие в Украине — дополнительная угроза

Аналитики предполагают, что возможное перемирие в войне РФ против Украины может "освободить руки" Москве для подготовки агрессии против Европы. Именно поэтому немецкие планировщики хотят повысить устойчивость всей Европы, чтобы противодействие было быстрым и эффективным.

"Наша цель - не война, а сдерживание", - отмечает один из авторов OPLAN DEU.

Как Германия тестирует военную готовность

Этой осенью в Восточной Германии оборонный гигант Rheinmetall построил за 14 дней мобильный лагерь на 500 солдат — с общежитиями, душевыми, кухней, станциями заправки и системами безопасности. Еще через неделю его полностью демонтировали.

Проект выявил недостатки:

нехватка места для техники,

несогласованные участки земель,

необходимость установить новый светофор, чтобы избежать пробок во время передвижения колонн.

Такие “мелочи” вносят в новую версию плана, которая уже проходит доработку.

Rheinmetall получил контракт на 260 млн евро для поддержки немецких и союзных войск — частный сектор активно вовлекается в проект.

Главные препятствия – не техника, а бюрократия

Военные признают: больше всего мешают не танки и не дороги, а правила мирного времени:

сверхсложные процедуры закупок,

строгое законодательство о защите данных,

медленные административные процессы.

Чтобы OPLAN DEU заработал, Германии придется изменить мышление, которое формировалось десятилетиями стабильности и вернуться к логике обороны.

