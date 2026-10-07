Германия готовит новую военно-морскую базу у Северного моря: зачем она нужна

Германия / © УНИАН

Реклама

В Германии к началу 2030-х годов построят новую военно-морскую базу в портовом городе Эмден на побережье Северного моря. С появлением этого объекта ФРГ расширит маневренность собственного флота и укрепит оборонительную позицию НАТО.

Об этом пишет DW.

Реклама

Новая база ВМС Германии в Эмдене: что известно

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что решение в пользу Эмдена было принято после нескольких месяцев исследований благодаря быстрому выходу к Атлантическому океану и доступу к северным регионам.

Реклама

Он подчеркнул, что это позволит усилить оборонительный и сдерживающий потенциал как самой Германии, так и НАТО. В то же время, министр подчеркнул, что создание новой базы является необходимым шагом для обеспечения гибкости военных в случае возникновения кризиса.

«(Создание новой базы ВМС необходимо. — Ред.), чтобы в серьезной ситуации мы были менее предсказуемы и имели больше оперативных возможностей», — объяснил глава Минобороны Германии.

Почему ФРГ строит вторую базу на Северном море и разгружает Вильгельмсгафен

Для строительства новой базы, которая станет второй для ФРГ на побережье Северного моря, понадобится площадь до 450 гектаров. Единственный военно-морской порт страны в этом регионе расположен в Вильгельмсгафене, и создание дополнительного объекта позволит уменьшить на него нагрузку.

Эксперт по военно-морской безопасности Института политики безопасности при Кильском университете Йоханнес Петерс в разговоре с DW отметил, что наличие только одной базы является стратегическим риском.

Реклама

«Если дело действительно дойдет до конфликта, а эта инфраструктура окажется недоступной, возникнет серьезная проблема. Именно поэтому военные хотят создать простор для маневра», — пояснил Йоханнес Петерс.

Кроме Эмдена правительство Германии инвестирует 1,35 млрд евро в порт Бремергафена, который планируют превратить в логистический узел для опрокидывания войск и тяжелой техники НАТО в рамках «Оперативного плана Германия». Развитие военного объекта будет продолжаться несколько лет, поскольку инфраструктуру придется сводить с нуля.

«Нас ждет еще большая работа. Готовую базу ВМС нельзя взять и приобрести на строительном рынке. Нужно спланировать строительство объектов на воде, подготовить транспортные сообщения, возвести казармы — подготовкой всего этого нам необходимо заняться сейчас», — отметил Борис Писториус.

Проект станет существенным импульсом и для экономики 50-тысячного Эмдена. Ожидается, что строительство новой базы позволит создать около 2000 рабочих мест. Обербургомистр города Тим Круитгофф положительно оценил принятое решение.

Реклама

«Это великий день для Эмдена», — подытожил Тим Круитгофф.

Напомним, в Берлине предполагают, что Россия может иметь более широкие военные планы, чем война против Украины. Среди потенциально уязвимых стран глава МИД Германии назвал государства Балтии, Молдову и Грузию.

Новости партнеров

Новости партнеров