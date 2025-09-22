- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 477
- Время на прочтение
- 1 мин
Германия готовится к 1000 раненым ежедневно в случае войны с Россией
Германия разрабатывает план медицинской помощи в случае масштабного конфликта с РФ. Ожидают до 1000 раненых в день, готовят больничные поезда, авиаэвакуацию и 15 тысяч больничных коек.
Вооруженные силы Германии разрабатывают план медицинской помощи на случай крупномасштабной войны НАТО с Россией. По оценкам главного военного врача страны Ральфа Хоффмана, в случае интенсивных боев придется спасать около 1000 раненых солдат в день.
Об этом пишет Reuters.
Москва отрицает подготовку к войне, но последние инциденты с российскими самолетами и дронами в небе над странами НАТО подпитывают опасения эскалации. В Альянсе уже предупреждали, что РФ может решиться на наступление в ближайшие годы – ориентировочно с 2029-го.
Немецкие медики учитывают опыт Украины, где война радикально изменила характер ранений. Если раньше преобладали травмы, то теперь доминируют взрывные повреждения и ожоги от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Украинские военные называют 10-километровую полосу у фронта "зоной поражения", ведь там воздух заполнен дронами, что затрудняет эвакуацию раненых.
В ФРГ планируется создать гибкую систему транспортировки: госпитальные поезда, автобусы и расширенную воздушную медицинскую эвакуацию. Сначала солдаты будут получать помощь на передовой, а затем их будут доставлять в гражданские больницы Германии.
По оценкам Хоффмана, для лечения понадобится около 15 тысяч коек. Для сравнения, общая емкость больниц в стране составляет около 440 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Германии растет страх перед войной. Более половины немцев опасаются, что российская армия после Украины может напасть на их страну.