Германия готовится к 1000 раненым ежедневно в случае войны с Россией

Армия Германия / © Associated Press

Вооруженные силы Германии разрабатывают план медицинской помощи на случай крупномасштабной войны НАТО с Россией. По оценкам главного военного врача страны Ральфа Хоффмана, в случае интенсивных боев придется спасать около 1000 раненых солдат в день.

Об этом пишет Reuters.

Москва отрицает подготовку к войне, но последние инциденты с российскими самолетами и дронами в небе над странами НАТО подпитывают опасения эскалации. В Альянсе уже предупреждали, что РФ может решиться на наступление в ближайшие годы – ориентировочно с 2029-го.

Немецкие медики учитывают опыт Украины, где война радикально изменила характер ранений. Если раньше преобладали травмы, то теперь доминируют взрывные повреждения и ожоги от беспилотников и барражирующих боеприпасов. Украинские военные называют 10-километровую полосу у фронта "зоной поражения", ведь там воздух заполнен дронами, что затрудняет эвакуацию раненых.

В ФРГ планируется создать гибкую систему транспортировки: госпитальные поезда, автобусы и расширенную воздушную медицинскую эвакуацию. Сначала солдаты будут получать помощь на передовой, а затем их будут доставлять в гражданские больницы Германии.

По оценкам Хоффмана, для лечения понадобится около 15 тысяч коек. Для сравнения, общая емкость больниц в стране составляет около 440 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Германии растет страх перед войной. Более половины немцев опасаются, что российская армия после Украины может напасть на их страну.