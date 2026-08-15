Германия готовится к атакам дронов: власти сказали, есть ли средства противодействия

Беспилотник / © Associated Press

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После инцидента с начиненным взрывчаткой беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии заговорили о необходимости усиления защиты критической инфраструктуры. В Нижней Саксонии представители Христианско-демократического союза заявили, что регион фактически не имеет достаточных возможностей для противодействия дронам.

Об этом сообщает Stern .

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«В Нижней Саксонии у нас большей частью нет средств борьбы с дронами», — заявил глава местной ячейки ХДС Себастьян Лехнер. По его словам, недавно произошедший в Лейпциге сценарий атаки вполне может повториться и в Нижней Саксонии.

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Местные власти уже заявили о готовности присоединиться к созданию новой системы противодействия беспилотникам. В то же время правительство земли призывает федеральные власти оказать дополнительную поддержку, в том числе для защиты аэропорта Ганновера.

В Германии опасаются новых атак

В начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой, находившийся неподалеку от нескольких украинских грузовых самолетов. Федеральная прокуратура Германии расследует инцидент и назвала его "серьезной атакой на транспортную и логистическую инфраструктуру Германии".

После этого министры внутренних дел федерального правительства и земель провели экстренное совещание. Глава конференции, сенатор по внутренним делам Гамбурга Энди Гроте, заявил, что неудачная атака в Лейпциге вписывается в ряд гибридных атак, однако имеет новый уровень опасности.

По его словам, немецкие правоохранители должны быть готовы к новым подобным инцидентам.

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Особое внимание обратили на аэропорт Ганновера.

Правительство Нижней Саксонии настаивает на том, чтобы аэропорт Ганновера включили в общенациональную программу защиты от беспилотников.

Пока федеральная полиция отвечает за авиационную безопасность в 13 немецких аэропортах, среди которых Бремен и Ганновер. Однако Ганновер не входит в список восьми аэропортов, которые федеральное министерство внутренних дел определило приоритетными для установления стационарных систем обнаружения и противодействия дронам.

Министр экономики Нижней Саксонии Грант Хендрик Тонне назвал аэропорт Ганновера "логистическим и авиационным сердцем" региона. По его словам, он имеет большое значение для транспорта и экономики, поэтому отсутствие в перечне приоритетных объектов непонятно.

Земля готова профинансировать до половины необходимых инвестиций – максимум 4,88 миллиона евро. Остальные средства должны предоставить федеральное правительство и другие совладельцы аэропорта.

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Из-за дрона в Ганновере уже останавливали авиадвижение

Проблема не сугубо теоретическая. Аэропорт Ганновера уже не раз сталкивался с появлением беспилотников.

В частности, в ночь на вторник из-за сообщения о дроне работу аэропорта временно приостановили, а взлетно-посадочные полосы закрыли. Поэтому шесть туристических пассажирских рейсов вылетели с задержкой, а один грузовой самолет перенаправили в другой аэропорт.

Расследованием занимается государственная служба безопасности Центрального криминального управления Ганновера. Подробностей о ходе следствия власти не разглашают.

Власти не знают, как действовать в случае появления дрона

В ХДС отмечают, что проблема касается не только аэропортов. Нижняя Саксония имеет важные морские порты, также принадлежащие к критической инфраструктуре.

Себастьян Лехнер заявил, что пока нет достаточно четких правил, определяющих действия полиции в случае появления опасного беспилотника.

В частности, остается вопрос, может ли полиция сбить дрон, а также кто будет нести ответственность за возможный ущерб от его падения.

В ХДС призвали ускорить принятие соответствующих положений нового закона о полиции и обеспечить регион необходимым оборудованием.

Лехнер также выступил за возможное вовлечение Бундесвера в противодействие беспилотникам внутри страны. В то же время, он признал, что при нынешнем раскладе политических сил в Германии реализовать такую инициативу будет сложно.

По данным властей Нижней Саксонии, аэропорт Ганновера является единственным крупным пассажирским аэропортом Северной Германии с неограниченным круглосуточным режимом работы. Из-за возможности принимать и отправлять самолеты ночью, он также имеет важное значение как резервный аэропорт.

Напомним, в Германии резко возросло количество случаев появления неизвестных беспилотников возле военных объектов Бундесвера. Речь уже не об единичных дронах — немецкие военные фиксируют целые группы беспилотников. Инциденты вызывают беспокойство из-за возможного разведывательного характера полетов. На фоне роста таких случаев в Германии усиливают внимание к защите военной и критической инфраструктуры.

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