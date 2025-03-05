Германия готовится к новой волне украинских беженцев: что произошло

В настоящее время в Германии проживает почти 1,2 миллиона беженцев.

В Германии прогнозируют увеличение количества украинских беженцев из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине.

Об этом пишет Welt со ссылкой на директора Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW) Андреаса Брайтнера.

По его словам, в связи с ситуацией власти Мекленбурга-Передней Померании и Гамбурга должны подготовить больше жилых мест для украинцев.

"Я предполагаю, что многие украинцы приедут на север Германии, как это было три года назад, еще и потому, что многие их соотечественники уже живут здесь", — пояснил Брайтнер.

Он также подчеркнул, что жилищные компании должны строить квартиры быстрее и учитывать потребность в школах и детских садах.

Издание напомнило, что спустя три года после начала полномасштабного вторжения США временно приостановили военную помощь Украине, что усложнило ситуацию на фронте.

"Президент Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения, согласно заявлению Белого дома. Поэтому помощь будет приостановлена и пересмотрена в дальнейшем сообщении”, – отмечает Welt.

Напомним, вскоре украинские беженцы смогут воспользоваться услугами первого "Центра единения" (Unity Hub), который откроется в Берлине.

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