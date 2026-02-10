Германия готовится к большой войне: Берлин срочно скупает дроны и меняет армию

Россия-Германия / © Reuters

Реклама

Германия больше не рассматривает войну с Россией как гипотетический сценарий далекого будущего. Берлин переходит к подготовке армии и тыла, выделяя сотни миллионов евро на новейшее оружие и изменяя законодательство под потребности военного времени.

ТСН.ua собрал подробности и проанализировал ситуацию.

Минобороны ФРГ инициировало срочную закупку тысяч дронов-камикадзе с искусственным интеллектом, а генералы открыто говорят о необходимости готовить общество к массовым потерям и диверсиям. Об этом сообщает Der Spiegel.

Реклама

Дроны, которые «видят» сквозь РЭБ: детали контракта на 536 млн евро

Ведомство уже подало в бюджетный комитет Бундестага запрос на одобрение контракта стоимостью 536 миллионов евро. Речь идет о закупке баражирующих боеприпасов у немецких технологических компаний Helsing и Stark Defence.

Главное требование нового оружия — способность работать в условиях жесткого противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дроны оснащены системами искусственного интеллекта, что позволяет им автономно распознавать цели и атаковать их даже при отсутствии связи с оператором.

Бундесвер получит две специфические модели:

Virtus (от Stark Defence): тяжелый дрон вертикального взлета, не требующий катапульты. Он несет 5-килограммовый кумулятивный заряд, способный пробивать более 80 см бронированной стали . Это делает его эффективным против всех современных танков РФ.

HX-2 (от Helsing): компактный запускаемый из катапульты дрон-камикадзе. Эта модель уже прошла «боевое крещение» в Украине, где подтвердила свою эффективность против российской техники.

Приоритетным получателем станет 45-я танковая бригада бундесвера, которую сейчас разворачивают в Литве. Именно это подразделение должно стать первым рубежом обороны НАТО в случае агрессии Кремля.

Реклама

Каким может быть апокалиптический прогноз

Пока политики занимаются закупками, военные рисуют мрачные сценарии возможного конфликта. Генерал-лейтенант Геральд Функе, глава командования логистического обеспечения, заявил, что прямое столкновение с Россией может произойти уже через 2-3 года.

По его словам, в случае войны Германия превратится в главный логистический хаб Альянса, через который будут перебрасывать войска на Восток. Это сделает немецкие города, порты и железные дороги главными целями для российских ракет и диверсантов.

Особую обеспокоенность вызывает медицинская система. Генерал предупредил, что в случае полномасштабных боевых действий немецкие больницы должны быть готовы принимать до тысячи тяжелораненых ежедневно.

«Это чревато переполнением больниц в масштабах, сравнимых с тяжелыми периодами пандемии COVID-19, но с другим характером травм», — отмечают военные.

Реклама

Как Германия готовится к возможной войне

Чтобы подготовить страну, Бундесрат одобрил законопроект, фактически восстанавливающий элементы системы «тотальной обороны» времен Холодной войны. Новые правила будут действовать до 2030 года и предусматривают:

Упрощенную процедуру закупок не только для армии, но и для гражданских нужд (медицина, строительство бункеров и казарм).

Отмену тендеров для критически важных оборонных сделок.

Возможность реквизиции гражданского транспорта и привлечение частных компаний к ремонту техники.

Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул: цель этих изменений — сделать бундесвер «наиболее сильной конвенционной армией Европы».

Шпионские войны уже начались

Угроза не является теоретической. Немецкая разведка сообщает о систематических полетах неизвестных дронов над полигонами в земле Тюрингия, где учатся украинские военные, и над ключевыми логистическими маршрутами.

Спецслужбы подозревают, что эти дроны запускают агенты ГРУ с гражданских судов в Северном и Балтийском морях. Цель — разведка путей поставок оружия Украине и подготовка к будущим диверсиям.

Реклама

Почему дроны не сбивают

В Германии существуют значительные законодательные ограничения по противодействию беспилотникам в воздушном пространстве страны. Согласно действующей конституции, бундесвер не может вовлекаться в обеспечение внутренней безопасности, что фактически лишает государство возможности сбивать вражеские дроны вне военных объектов. Эти нормы были заложены после Второй мировой войны с целью предотвращения злоупотребления военной силой внутри страны.

Об этом в интервью Politico заявил глава комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Ревекамп. Он отметил, что в условиях гибридных угроз, в том числе регулярных полетов беспилотников, такие ограничения делают Германию уязвимой. По его словам, инциденты с дронами не признаются полноценной военной агрессией, поэтому армия имеет право действовать только вблизи своих баз.

В то же время у немецкой полиции нет необходимых технических средств для нейтрализации беспилотников ни на федеральном, ни на земельном уровнях.

Верят ли немцы в войну с Россией

Напомним, социология показывает, что немцы начинают осознавать опасность. Согласно опросу Insa, 52% граждан боятся нападения России, а 62% опасаются агрессии против других стран НАТО.

Реклама

При этом вера в защиту Альянса тает: почти половина опрошенных (49%) считают НАТО слишком слабым для отпора РФ. Парадоксально, но, несмотря на страх, население не спешит готовиться лично: только 39% немцев имеют дома «тревожные чемоданы» или запасы продуктов на случай кризиса.

Ситуацию усложняет кадровый голод в бундесвере. Для выполнения новых планов обороны НАТО немецкой армии необходимо дополнительно привлечь почти 100 000 военных (резервистов и контрактников), что в настоящее время представляет собой сложную задачу.

К слову, в Польше с 2026 года планируется создать резерв высокой готовности, который в случае угрозы позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. Инициатива предусматривает добровольное и оплачиваемое участие резервистов, которые будут проходить регулярные учения.

По плану Минобороны Польши, основу армии составят около 300 тысяч профессиональных военных и бойцов территориальной обороны, еще до 200 тысяч — резервисты разных категорий. К службе будут привлекать как мужчин, так и женщин.

Реклама

Ожидается, что уже в 2026 году подготовку пройдут около 40 тысяч резервистов, а благодаря программам оборонного образования для молодежи общее количество граждан, охваченных военной подготовкой, может превысить 300 тысяч человек.