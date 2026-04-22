Германия готовится к войне с РФ: новая доктрина Бундесвера
Германия стремится создать «самую сильную армию в Европе» перед лицом военной угрозы со стороны России.
В Германии представили новую комплексную концепцию военной обороны страны в новых условиях безопасности.
Об этом пишут Europa Press и DW.
Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил об угрозе России под руководством диктатора Путина.
Правительство Германии в своей первой военной стратегии, включающей анализ возможностей Бундесвера, а также его организации, структуры и численности, поставило своей целью создать «сильнейшую армию в Европе».
Глава угроза — Россия
Берлин в своей стратегии считает Россию главной угрозой безопасности Германии, ссылаясь на войну в Украине.
«Россия путем перевооружения готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов», — отметил министр.
Согласно представленной концепции, по меньшей мере, 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможной агрессии со стороны РФ.
В документе, который не был обнародован из-за его конфиденциальности, позиция Москвы относительно Запада описывается как «фундаментально враждебная», а ее толкование вступающих в НАТО стран — как «окружение».
Отмечается, что уже сейчас Москва проводит против стран НАТО гибридные операции, в частности, против Германии.
По словам Писториуса, шпионаж, диверсии, кибератаки и дезинформационные кампании перестали быть исключением и стали постоянной угрозой. Противодействие им превратилось в постоянную задачу.
