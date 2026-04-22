Германия готовится к войне с РФ: новая доктрина Бундесвера

Германия стремится создать «самую сильную армию в Европе» перед лицом военной угрозы со стороны России.

Дмитрий Гулийчук
Министр обороны Германии Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

В Германии представили новую комплексную концепцию военной обороны страны в новых условиях безопасности.

Об этом пишут Europa Press и DW.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил об угрозе России под руководством диктатора Путина.

Германия стремится создать «самую сильную армию в Европе» перед лицом военной угрозы со стороны России. Правительство Германии в своей первой военной стратегии, включающей анализ возможностей Бундесвера, а также его организации, структуры и численности, поставило своей целью создать «сильнейшую армию в Европе».

Глава угроза — Россия

Берлин в своей стратегии считает Россию главной угрозой безопасности Германии, ссылаясь на войну в Украине.

«Россия путем перевооружения готовится к военному противостоянию с НАТО и рассматривает применение военной силы как законный инструмент продвижения своих интересов», — отметил министр.

Согласно представленной концепции, по меньшей мере, 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть способны противостоять возможной агрессии со стороны РФ.

В документе, который не был обнародован из-за его конфиденциальности, позиция Москвы относительно Запада описывается как «фундаментально враждебная», а ее толкование вступающих в НАТО стран — как «окружение».

Отмечается, что уже сейчас Москва проводит против стран НАТО гибридные операции, в частности, против Германии.

По словам Писториуса, шпионаж, диверсии, кибератаки и дезинформационные кампании перестали быть исключением и стали постоянной угрозой. Противодействие им превратилось в постоянную задачу.

Ранее мы писали, что в Германии предлагается повысить предельный возраст резервистов до 70 лет, чтобы укрепить обороноспособность страны.

Также военные эксперты и аналитики предупреждают, что Кремль готовит почву для возможного нападения на НАТО. Поэтому под угрозой оказались не только страны Балтии, но и стратегические объекты Германии и Великобритании.

