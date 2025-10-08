Германия готовится к воздушной войне с беспилотниками: полиции разрешили открывать огонь

Полиция Германии / © Associated Press

Реклама

Правительство Германии объявило о внесении срочных изменений в законодательство, позволяющее полиции сбивать опасные беспилотники. Этот шаг стал ответом на угрозу полетов неизвестных летательных аппаратов над секретными объектами, предположительно связанными со шпионской деятельностью Москвы.

Об этом пишет издание Le Monde.

Министр внутренних дел Александр Добриндт сообщил, что внесенные поправки позволяют полицейским силам принимать "физические меры, то есть перехватывать и сбивать беспилотники".

Реклама

"Мы укрепляем возможности полиции, предоставляя ей право на прямое вмешательство, когда безопасность объектов или граждан под угрозой", - заявил Добриндт.

Для эффективного противодействия угрозе шпионских дронов Германия также проводит переговоры с Израилем и Украиной относительно использования их опыта в сфере противовоздушной обороны.

Кроме того, министр добавил, что будет создан специальный центр защиты от беспилотников. У этого центра будет задача координировать действия федеральных и региональных полицейских сил по всей стране.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляен сделала важное заявление о вторжении российских дронов в ЕС.