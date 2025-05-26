Германия готовится к возможной агрессии РФ: Бундесвер полностью перевооружат

Флаг Германии / © Pexels

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Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер подписал директиву, предусматривающую полное обеспечение германской армии современным вооружением и техникой до 2029 года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ, ключевое внимание в нем уделено необходимости скорейшего усиления оборонного и наступательного потенциала из-за растущей угрозы нападения России на территорию НАТО.

Согласно оценкам Бройера и других чиновников НАТО, до 2029 года Россия может возобновить свои военные ресурсы настолько, что будет способна к масштабному наступлению на страны Альянса.

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В директиве определены приоритеты в сфере закупки и производства вооружений. По данным источников Reuters, НАТО требует от Берлина по меньшей мере в четыре раза усилить систему противовоздушной обороны — от дальнобойных комплексов типа Patriot до средств ближнего радиуса действия.

Еще одной важной задачей указано повышение способности германской армии совершать высокоточные удары по целям на глубину более 500 км в тылу противника.

Бройер также отдал приказ значительно увеличить запасы боеприпасов и пересмотреть минимальные объемы их накопления для всех типов вооружения.

«Другие приоритеты, указанные в документе, включают быстрое расширение возможностей Германии в сфере радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы „наступательных и оборонных возможностей“ в космосе», — заявил он.

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В середине мая главнокомандующий немецкой армией Альфонс Майс подчеркнул, что Россия осуществляет масштабную социальную и промышленную мобилизацию, позволяющую ее войскам стремительно восстанавливать огневую мощь.

«Не позднее 2029 г. российские войска будут способны к масштабной агрессии с использованием конвенционного оружия против территории НАТО. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше», — заявил он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут присоединиться к миротворческим силам в Украине, если для этого откроется возможность в рамках международного мандата.

Мы ранее информировали, что Германия приступила к формированию первой со времен Второй мировой войны постоянно дислоцированной за рубежом боевой танковой бригады. Их разместят в Литве.

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