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Германия готовится к возможной агрессии РФ: Бундесвер полностью перевооружат
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер издал директиву по масштабному перевооружению германской армии в связи с потенциальной угрозой от России.
Генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер подписал директиву, предусматривающую полное обеспечение германской армии современным вооружением и техникой до 2029 года.
Как сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ, ключевое внимание в нем уделено необходимости скорейшего усиления оборонного и наступательного потенциала из-за растущей угрозы нападения России на территорию НАТО.
Согласно оценкам Бройера и других чиновников НАТО, до 2029 года Россия может возобновить свои военные ресурсы настолько, что будет способна к масштабному наступлению на страны Альянса.
В директиве определены приоритеты в сфере закупки и производства вооружений. По данным источников Reuters, НАТО требует от Берлина по меньшей мере в четыре раза усилить систему противовоздушной обороны — от дальнобойных комплексов типа Patriot до средств ближнего радиуса действия.
Еще одной важной задачей указано повышение способности германской армии совершать высокоточные удары по целям на глубину более 500 км в тылу противника.
Бройер также отдал приказ значительно увеличить запасы боеприпасов и пересмотреть минимальные объемы их накопления для всех типов вооружения.
«Другие приоритеты, указанные в документе, включают быстрое расширение возможностей Германии в сфере радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы „наступательных и оборонных возможностей“ в космосе», — заявил он.
В середине мая главнокомандующий немецкой армией Альфонс Майс подчеркнул, что Россия осуществляет масштабную социальную и промышленную мобилизацию, позволяющую ее войскам стремительно восстанавливать огневую мощь.
«Не позднее 2029 г. российские войска будут способны к масштабной агрессии с использованием конвенционного оружия против территории НАТО. Но они могут начать испытывать нас гораздо раньше», — заявил он.
Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие военные могут присоединиться к миротворческим силам в Украине, если для этого откроется возможность в рамках международного мандата.
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