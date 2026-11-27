Фридрих Мерц / © Associated Press

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Германия выступила с инициативой ограничивать доступ к средствам бюджета Европейского Союза для государств, отказывающихся приобщаться к поддержке Украины.

Об этом сообщает Le Monde.

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Речь идет о кредите общим объемом 45 млрд евро. Из этой суммы 25 млрд евро планируют направить на военную помощь Украине, еще 20 млрд евро — в поддержку украинского бюджета. Мерц хочет увязать участие государств-членов в финансировании этого пакета с их доступом к средствам следующего семилетнего бюджета Евросоюза.

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Свою позицию немецкий канцлер изложил в официальном письме председателю Европейского совета Антониу Средства. Документ направили в понедельник, 9 ноября, за несколько дней до запланированных на 12–13 ноября встреч в Дублине — заседаний Европейского политического сообщества и неформальной встречи Европейского совета. Поддержка Украины должна стать одной из главных тем переговоров.

В письме Мерц фактически пригрозил заблокировать утверждение многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы, если все государства-члены не согласятся участвовать в оказании помощи Украине. В настоящее время переговоры по новому бюджету продолжаются. Инициативу Берлина поддержали Нидерланды и Литва.

«Поддержка Украины — это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, а значит, и бремя этой поддержки должно быть распределено между всеми нами», — заявил канцлер.

В то же время, против такого предложения выступают Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария. Несмотря на это, Германия и ряд других стран настаивают, что их участие в финансировании Украины должно быть условием достижения более широкой бюджетной договоренности.

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Мерц подчеркнул, что ответственность за поддержку Киева должны нести все члены Евросоюза.

«По моему мнению, существует связь между нашей поддержкой Украины и европейским бюджетом. В состав Европейского Союза входят 27 государств-членов, а не 23 или 24», — отметил он.

Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария принадлежат странам, которые получают из бюджета ЕС больше средств, чем перечисляют в него. Именно поэтому нынешний спор демонстрирует разногласия между государствами, которые являются чистыми донорами бюджета и выступающими его чистыми получателями.

К первой группе относятся, в частности, Германия, Швеция, Нидерланды и Финляндия. Они вносят большие взносы в общую казну Евросоюза, чем получают из нее, в то время как другие государства имеют противоположный баланс.

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Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал регионы, где Москва усиливает напряженность и выступил с жестким предупреждением Кремля.

Мы ранее информировали, что кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, известная своими антиукраинскими взглядами, назвала три варианта завершения войны в Украине.

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