Германия хочет сократить свои взносы на закупку оружия для Украины – The Daily Telegraph

Берлин утверждает, что Европейский фонд мира в своих расчетах должен учесть миллиарды военной помощи, которую он предоставил Киеву на двусторонней основе.

Германия стремится сократить размер своего вклада в Фонд мира ЕС, из которого страны Евросоюза получают денежную компенсацию за переданное Украине оружие.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на документ, который редакция получила в свое распоряжение.

В конфиденциальном "неофициальном документе" Берлин утверждает, что Европейский фонд мира в своих расчетах должен учесть миллиарды военной помощи, которую он предоставил Киеву на двусторонней основе. В Берлине считают, что "взносы в натуральной форме" должны быть "полностью засчитаны как согласованные взносы государства-члена в украинский конверт" фонда.

Также читайте Rheinmetall начнет производить бронетехнику в Украине уже в 2024 году – подробности

The Daily Telegraph отмечает, что такая формулировка вызывает опасения, что Германия хочет снизить свой обязательный вклад в "украинский конверт" Фонда мира ЕС на сумму своих прямых поставок оружия Украине.

"Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой Фонда мира, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать (полученное вместо Фонда денежное) возмещение для модернизации своей армии", — говорится в статье.

Напомним, в конце октября глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия усилит военную поддержку Украины для защиты от российских агрессоров как на уровне Европейского союза, так и на уровне Североатлантического альянса.

Читайте также: