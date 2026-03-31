Фридрих Мерц

Германия заинтересована в возвращении сирийских беженцев на родину. Этот вопрос стал одним из главных во время встречи канцлера ФРГ Фридриха Мерца с временным президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа.

Об этом сообщает Reuters.

Визит сирийского лидера в Берлин сопровождался усиленными мерами безопасности — правительственный квартал вокруг канцелярии был частично перекрыт. Аль-Шараа приняли не только канцлер Мерц, но и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В то же время сам приезд сирийского политика вызвал неоднозначную реакцию. Самый резкий немецкий таблоид Bild назвал его «самым противоречивым государственным визитом года» и сообщил, что аль-Шараа остановился в пятизвездочном отеле в Берлине. По информации издания, во время его прибытия поклонники встречали его возгласами «Аллаху Акбар».

Ахмед аль-Шараа обвиняется в серьезных нарушениях прав человека еще до свержения режима Башара Асада, а также в некоторых случаях и после этого.

43-летний аль-Шараа ранее возглавлял группировку Фронт ан-Нусра, связанную с террористической сетью Аль-Каида. Несмотря на это, представители немецкого правительства в последние дни отмечают, что нынешний сирийский лидер является важным партнером по урегулированию ситуации в стране.

По итогам переговоров Берлин и Дамаск договорились совместно работать над возвращением сирийцев домой. Во время пресс-конференции Мерц заявил, что граждане Сирии должны играть ключевую роль в восстановлении своего государства.

По его словам, для этого создадут «общую рабочую группу», а немецкая делегация в ближайшие дни отправится в Сирию.

Отдельно канцлер заявил, что хотел бы, чтобы в течение ближайших трех лет в Сирию вернулось 80% находящихся в Германии сирийцев.

Мерц также отметил, что спустя более года после падения режима Асада и завершения гражданской войны ситуация в Сирии «существенно улучшилась». По его словам, все, кто больше не имеет права оставаться в Германии, должны вернуться домой.

Прежде всего, как отметил канцлер, это касается тех, кто «злоупотребляет нашим гостеприимством» и не соблюдает немецкие законы.

