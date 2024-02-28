Германия и Франция подняли в воздух истребители из-за российского самолета

Российский самолет был замечен у Финляндии и Эстонии.

Воздушные силы Германии поднимали в воздух истребители Eurofighter, чтобы перехватить российский самолет Ил-20М, зафиксированный в районе Финляндии.

Об этом говорится в сообщении Люфтваффе.

Немецкие военные сообщили, что событие произошло 26 февраля.

В городе Лааге был активирован сигнал тревоги из-за фиксации российского Ил-20М, который "без плана полета был идентифицирован к юго-востоку от Хельсинки нашим Eurofighter".

В Люфтваффе рассказали, что истребитель совершил "визуальный контроль", после чего операция была завершена "без дальнейших инцидентов".

Кроме того, в сообщении Генерального штаба войск Франции заявили, что также были вынуждены поднимать истребители Mirage через российский самолет Ил-20МЮ у побережья Эстонии.

"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", – акцентировали в вооруженных силах Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что российские бомбардировщики пролетели вблизи Аляски, в США отреагировали.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве обороны Украины выразили заинтересованность отправить украинских пилотов во Францию для подготовки к полетам.

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