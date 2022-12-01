Германия и Норвегия просят НАТО усилить защиту подводной инфраструктуры

В НАТО соглашаются, что защита критической инфраструктуры очень важна

Руководство Норвегии и Германии призвало НАТО помочь в защите подводной инфраструктуры стран после диверсий на "Северных потоках".

Об этом сообщает Reuters.

Главы правительств Германии Олаф Шольц и Норвегии Йонас Гар Стере заявили, что подобные поступки не могут оставаться без последствий.

Шольц отметил, что страны очень серьезно относятся к защите критической инфраструктуры, чтобы никто не мог устраивать диверсию без последствий.

"Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-связь жизненно важны для наших государств и должны быть особенно защищены", — сказал немецкий канцлер.

Также Шольц подчеркнул, что Норвегия стала важным поставщиком энергоресурсов после отказа Европы от сотрудничества с Россией. В данной сфере, потому безопасность инфраструктуры крайне важна.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что согласен с позицией руководства Норвегии и Германии.

"Необходимо сделать еще больше для обеспечения того, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от будущих разрушительных актов", – сказал он.

Напомним, ранее Британское правительство заявило, что с начала следующего года лишит Путина средств на незаконную войну, отказавшись от импорта газа из РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Норвегии задержали российского шпиона, притворявшегося исследователем из Бразилии.

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