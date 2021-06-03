Германия и Россия договорились возобновить авиасообщение после взаимной приостановки

Полеты восстановили после решения о взаимном прекращении после инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси.

Полеты между Германией и Россией возобновились после того, как обе страны временно прекратили авиасообщение после принудительного приземления самолета Ryanair в Беларуси.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила агентству AFP, что российские власти наконец предоставили ему разрешение на пассажирские рейсы в Россию в июне.

"Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербурга могут выполняться по плану", — сказала пресс-секретарь авиакомпании.

В российском "Аэрофлоте" в свою очередь сообщили: "Все хорошо, мы получили все разрешения".

Отметим, Министерство транспорта Германии заблокировало прибытие рейсов российских авиакомпаний на территорию страны после того, как российское ведомство не выдало вовремя разрешение на полеты Lufthansa в июне, из-за чего рейсы были отменены.

"Из-за взаимной практики федеральный авиационный орган также не выдавал никаких дополнительных разрешений на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями, до тех пор, пока действуют санкции российской стороны", — сообщили в немецком министерстве транспорта.

Напомним:

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