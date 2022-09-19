Германия и Словения согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме — подробности

Премьер Словении в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем обсудили текущие дела.

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме.

Об этом говорится на официальном сайте словенского правительства.

"В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Роберт Голоб продолжил диалог, начатый во время визита в Берлин 12 июля", — сообщают в источнике.

В обмен на танки Словения получит от Германии 40 немецких военных транспортных средств: 35 тяжелых вэдовых грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958-1979 годах. В конце 90-х они получили новую динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

Также собеседники коснулись российской агрессии против Украины. В духе солидарности с украинским народом премьер-министр Др. Голоб и канцлер Шольц договорились о совместных действиях: украинская сторона получит 28 словенских танков М-55С. В обмен Словения получит 40 немецких машин, а именно 35 тяжелых грузовиков 8х8 и 5 тяжелых цистерн для воды 8х8. Этот циркулярный обмен также усилит сотрудничество между Словенией и Германией", — уточнили в Словении.

Напомним, главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что война, а точнее, активная ее фаза, вероятнее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

Читайте также: