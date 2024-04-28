Германия категорически против изъятия активов РФ в пользу Украины: в WSJ назвали причину

В Германии обеспокоены, что могут возобновиться призывы к дальнейшим репарациям.

Германия выступает категорически против попыток изъять почти 300 миллиардов долларов замороженных активов Кремля.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как передает издание, в Германии опасаются, что это создаст прецедент и спровоцирует новые иски против них за преступления Второй мировой войны.

"Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны", — отмечает издание.

Чего опасается Германия

По данным еврейских организаций, с 1952 года Германия также выделила более 90 миллиардов долларов пережившим Холокост и их семьям.

В то же время в последнее время возобновились призывы к дальнейшим репарациям. В частности, Польша с 2022 года потребовала от Берлина компенсации в размере 1,3 триллиона долларов, а Греция с 2019 года запросила более 300 миллиардов долларов.

Тем не менее, некоторые итальянские суды попытались конфисковать государственные активы Германии.

"Берлин утверждает, что международное право запрещает частным лицам предъявлять иски против государств в иностранных судах и что государственные активы защищены от конфискации. Но берлинские чиновники заявляют, что нарушение этого принципа в случае с Россией подорвет давнюю правовую позицию Германии ", — пишет WSJ. .

Германия также утверждает, что российские активы следует оставить неприкосновенными, чтобы их можно было использовать как рычаг в любых переговорах, чтобы положить конец войне и побуждать Россию уступить часть оккупированных ею украинских территорий.

Глава аналитического центра Pism Славомир Дебский заявил, что еще одной причиной отказа Берлина захватить российские активы может быть то, что он защищает все еще работающие там немецкие компании от возмездия.

При этом юрист американской юридической фирмы Covington Барт Шевчик считает, что опасения Берлина по поводу создания прецедента для дел о репарациях необоснованны.

"Логика контрмер явно применима только к текущим и продолжающимся нарушениям международного права, а не к произошедшим 80 лет назад", — сказал он.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты могут отказаться от конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, если это предложение не будет поддержано странами Большой семерки и Евросоюза.

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