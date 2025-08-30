- Дата публикации
Германия может вернуть обязательную военную службу, в частности для женщин
Из-за угрозы РФ Германия рассматривает возврат призыва на военную службу.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключает, что в Германии может быть введена обязательная военная служба, в том числе и для женщин.
Об этом сообщает Spiegel.
По его словам, если новая модель добровольной военной службы будет недостаточной, тогда придется предложить механизм возвращения на обязательную военную службу.
«Это будет нелегко. К примеру, конституция не позволяет призывать женщин на военную службу. Мы действительно должны это сделать», — подчеркнул канцлер ФРГ.
Приостановку призыва в 2011 году Мерц назвал ошибкой. Он оправдал расширение добровольной военной службы российской угрозой.
«Президент России Владимир Путин нацелен не только на Украину. Он хочет восстановить старый Советский Союз. И это (российская угроза — Ред.) включает часть нашей страны», — сказал Мерц.
Также он выразил скептицизм о возможности возобновления диалога с Путиным в ближайшее время.
«В течение многих лет мы будем иметь дело с агрессивным российским авторитарным режимом, не заинтересованным в возвращении к порядку, основанному на правилах», — сказал канцлер Германии.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия уже находится в конфликте с Россией.