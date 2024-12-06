Германия может вернуть призыв в армию и мужчин, и женщин

В настоящее время Вооруженные силы Германии сталкиваются с острой нехваткой личного состава.

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, претендующий на должность следующего канцлера Германии, заявил о планах вернуть призыв в армию.

Об этом он заявил, выступая в Федеральной академии политики безопасности в Берлине, сообщает The Times.

Эта инициатива предполагает постепенное внедрение выборочного призыва как для юношей, так и для девушек, чтобы укрепить обороноспособность страны.

"Мы понимаем, что это нельзя сделать за одну ночь", — заметил Мерц

По его словам, в перспективе до 30 тысяч призывников ежегодно должны проходить обучение в Вооруженных силах. Это позволит удвоить численность активного резерва, который сейчас недостаточен для защиты страны. Заметим, что в настоящее время немецкая армия сталкивается с нехваткой личного состава. Численность профессиональных солдат остается на 30 тысяч человек меньше целевого показателя в 210 тысяч.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус сделал обнадеживающее заявление о немецких миротворцах в Украине. По его словам, окончательное решение об отправке миротворцев будет зависеть "от сложившихся условий".

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