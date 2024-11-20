Германия начала подготовку к возможным боевым действиям с Россией

Бундесвер начал готовить свои подразделения к возможным боевым действиям с Россией. Правительство Германии недавно одобрило секретный план, определяющий действия страны в случае войны.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что в Германии уже прошли первые совместные учения гражданских служб и Бундесвера. Во время маневров "Красный шторм Альфа" тренировали защиту портовых сооружений, чтобы остановить попытки шпионажа и предотвратить саботаж.

Первая версия стратегического документа "План операции Германии" насчитывает 1000 страниц, но его подробности держатся в секрете. В плане указаны все здания и инфраструктурные объекты Германии, требующие особой защиты по военным причинам.

В издании отметили, что согласно плану, в случае усиления присутствия России на восточном фланге НАТО Германия может стать основным центром для сосредоточения десятков или даже сотен тысяч военных.

В документе также описана роль в экономике страны, сообщают журналисты. Подполковник и глава гамбургского государственного командования, Йорн Плишке, призвал местные компании научить не менее пяти водителей грузовиков на каждые сто работников.

Плишке отметил, что 70% водителей грузовиков в Германии – это восточноевропейцы, и в случае войны неясно, где они будут. Он также рекомендует компаниям разработать план действий по кризису, указав, что от каждого работника ожидается в такой ситуации. Плишке подчеркнул, что важно, чтобы все сотрудники понимали основы безопасности для самозащиты.

Он сказал, что Россия начала готовиться к войне и через 4-5 лет будет способна атаковать дальше на запад. Он также отметил, что Россия сейчас производит 25 боевых танков в месяц, тогда как Германия – всего три в год. Это он охарактеризовал как процесс "формирования поля сражения".

Напомним, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, заявил, что Россия пока не готовит нападение на страны Альянса, поскольку 90% ее сухопутных сил уже привлечены в Украине. Он подчеркнул, что, хотя теоретически Россия может атаковать, фактических подготовок или намерений нападать на НАТО не наблюдается.

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