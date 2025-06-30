Германия начинает военное патрулирование Арктики на фоне угрозы РФ / © Минобороны России

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Германия начинает военное патрулирование Арктики на фоне угрозы РФ. Итак, уже в 2025 году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил во время пресс-конференции в Дании, сообщает агентство AFP.

Министр обороны объявил об отправке до конца 2025 военного судна для патрулирования арктических вод, назвав это реакцией на военное наращивание в регионе со стороны России.

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По словам Писториуса, Россия милитаризует Арктику, в том числе путем усиления активности российских подлодок.

«Уже в этом году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике», — сообщил он.

«Атлантический медведь»: как именно будет происходить патрулирование Арктики

Глава Минобороны заявил, что немецкое вспомогательное военное судно в этом году отправится из Исландии в Гренландию. Впоследствии — в Канаду в рамках операции под названием «Атлантический медведь».

«По маршруту мы проведем обучение с нашими союзниками в регионе, и мы запланировали первое вхождение немецкого военного корабля в Нуук в Гренландии», — заявил Писториус.

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Во время канадских арктических учений, по словам министра, Германия также развернет в регионе морские патрульные самолеты, подводные лодки и фрегаты.

Внимание к ситуации в Арктике обострилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерениях взять под контроль датскую автономную территорию Гренландию.

Напомним, что Германия еще с 2024 года заявляла о необходимости увеличить присутствие в Арктике на фоне угрозы безопасности со стороны России.

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