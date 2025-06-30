ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1581
Время на прочтение
2 мин

Германия начинает полное военное патрулирование Арктики — что угрожает

Министр обороны Германии объявил об отправке до конца 2025 военного судна для патрулирования арктических вод.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Германия начинает полное военное патрулирование Арктики — что угрожает

Германия начинает военное патрулирование Арктики на фоне угрозы РФ / © Минобороны России

Германия начинает военное патрулирование Арктики на фоне угрозы РФ. Итак, уже в 2025 году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил во время пресс-конференции в Дании, сообщает агентство AFP.

Министр обороны объявил об отправке до конца 2025 военного судна для патрулирования арктических вод, назвав это реакцией на военное наращивание в регионе со стороны России.

По словам Писториуса, Россия милитаризует Арктику, в том числе путем усиления активности российских подлодок.

«Уже в этом году Германия продемонстрирует свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике», — сообщил он.

«Атлантический медведь»: как именно будет происходить патрулирование Арктики

Глава Минобороны заявил, что немецкое вспомогательное военное судно в этом году отправится из Исландии в Гренландию. Впоследствии — в Канаду в рамках операции под названием «Атлантический медведь».

«По маршруту мы проведем обучение с нашими союзниками в регионе, и мы запланировали первое вхождение немецкого военного корабля в Нуук в Гренландии», — заявил Писториус.

Во время канадских арктических учений, по словам министра, Германия также развернет в регионе морские патрульные самолеты, подводные лодки и фрегаты.

Внимание к ситуации в Арктике обострилось после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерениях взять под контроль датскую автономную территорию Гренландию.

Напомним, что Германия еще с 2024 года заявляла о необходимости увеличить присутствие в Арктике на фоне угрозы безопасности со стороны России.

Читайте также

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie