Германия не будет поставлять Украине оружие напрямую, ведь это якобы ослабляет армию страны

Германия не будет поставлять Украине оружие напрямую, ведь это якобы ослабляет армию страны

Германия заявила, что напрямую не будет поставлять тяжелое вооружение Украине, однако ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать нам вооружение советского производства в обмен на новую технику немецкого производства.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что причиной отказа Украине являются якобы недостаточные запасы Бундесвера — вооруженных сил ФРГ.

Об этом министр заявила 21 апреля в эфире телеканала ntv.

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По словам Ламбрехт, каждый акт передачи оружия из ФРГ является "болезненным" для немецкой армии, поскольку ослабляет её.

"Бундесвер находится в ситуации, когда, к сожалению, он не может передать оружие, если я хочу и дальше обеспечивать национальную оборону и оборону альянса, я этого хочу и буду делать. Я также обязана сделать это для своих партнеров по НАТО", – сказала Ламбрехт.

Однако Германия готова пойти на "обмен" оружием из третьих стран. Это может произойти уже в ближайшие дни, ведь "следующие две недели будут решающими в борьбе Украины с россией, и Германия должна поддержать эту борьбу".

"Речь идет о танках, бронетранспортерах, различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро", — отметила министерша.

Ламбрехт также подтвердила, что Германия будет учить украинских солдат управлению Panzerhaubitze 2000, которую передадут Украине Нидерланды, и назвала это "одним из способов обеспечения поддержки".

Напомним, в Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца относительно очередного блокирования поставок в Украину тяжелого вооружения, и оппозиция может воспользоваться этим и выразить недоверие главе немецкого правительства, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.

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