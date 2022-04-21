Германия не будет поставлять Украине оружие напрямую, ведь это якобы ослабляет армию страны

Германия заявила, что напрямую не будет поставлять тяжелое вооружение Украине, однако ведет переговоры с партнерами в ЕС и НАТО, которые могут отдать нам вооружение советского производства в обмен на новую технику немецкого производства.
Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что причиной отказа Украине являются якобы недостаточные запасы Бундесвера — вооруженных сил ФРГ.
Об этом министр заявила 21 апреля в эфире телеканала ntv.
По словам Ламбрехт, каждый акт передачи оружия из ФРГ является "болезненным" для немецкой армии, поскольку ослабляет её.
"Бундесвер находится в ситуации, когда, к сожалению, он не может передать оружие, если я хочу и дальше обеспечивать национальную оборону и оборону альянса, я этого хочу и буду делать. Я также обязана сделать это для своих партнеров по НАТО", – сказала Ламбрехт.
Однако Германия готова пойти на "обмен" оружием из третьих стран. Это может произойти уже в ближайшие дни, ведь "следующие две недели будут решающими в борьбе Украины с россией, и Германия должна поддержать эту борьбу".
"Речь идет о танках, бронетранспортерах, различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро", — отметила министерша.
Ламбрехт также подтвердила, что Германия будет учить украинских солдат управлению Panzerhaubitze 2000, которую передадут Украине Нидерланды, и назвала это "одним из способов обеспечения поддержки".
Напомним, в Германии растет недовольство позицией канцлера Олафа Шольца относительно очередного блокирования поставок в Украину тяжелого вооружения, и оппозиция может воспользоваться этим и выразить недоверие главе немецкого правительства, подняв в Бундестаге вопрос о дополнительном вооружении Украины.
Читайте также: