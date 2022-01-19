Германия не будет участвовать в холодной войне в случае вторжения России в Украину — Минобороны

Германия не будет участвовать в холодной войне в случае вторжения России в Украину — Минобороны

По словам спикера Минобороны Германии, нет оснований думать о сценарии вторжения.

Вооруженные силы Федеративной Республики Германии, входящие в состав НАТО, не будут участвовать в вероятной войне между Украиной и Россией.

Об этом заявил спикер Минобороны ФРГ Кристиан Тильс на брифинге 19 января.

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"Военных планов пока нет", — сказал Тильс и отметил, что "крайне гипотетически" является то, что немецкие солдаты могут быть задействованы в рамках НАТО, если Россия нападет на Украину. По его словам, нет оснований думать о таких сценариях.

Также он еще раз подчеркнул, что Германия не будет снабжать Украину "летальным" оружием, поскольку они поддерживают Украину гуманитарными средствами. О чем ранее заявлял новый канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, спикер ведомства прокомментировал ситуацию, когда самолет из Британии с вооружением для Украины летел в обход Германии. Он отметил, что британские королевские ВВС не обращались с запросом на пролет их самолетов, доставивших в Украину партию вооружений.

Напомним, США сомневаются в готовности Берлина ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

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