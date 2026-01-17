Германия не пустила в Балтийское море танкер "теневого флота" РФ: что известно о судно-призраке

Танкер «теневого флота» РФ на пустили в Балтийское море / © скриншот с видео

Загадочный нефтяной танкер, который в морских базах данных числится как никогда не существовавший, совершил резкий разворот, приближаясь к немецким водам. Это судно имеет все признаки «теневого флота» России и могло участвовать в незаконной транспортировке российской нефти.

Об инциденте сообщает Bloomberg.

Что произошло

Судно под названием Arcusat класса Aframax проходило по узкому проливу между Данией и Швецией, сигнализируя, что его пунктом назначения является Финский залив (т.е. порты России). Однако в начале недели оно внезапно развернулось и теперь плывет на север в сторону русского арктического побережья.

Немецкие СМИ сообщают, что именно власти Германии заставили корабль изменить курс . Федеральная полиция ФРГ отказалась комментировать инцидент из-за "продолжения расследования".

Если инцидент подтвердится официально, это станет первым случаем , когда европейская страна физически не пустила судно «теневого флота» в Балтийское море. Это серьезная угроза для Москвы, использующей старые танкеры для обхода нефтяных санкций.

Корабль-призрак

Судно Arcusat вызвало подозрения у брокеров и трейдеров своей «биографией», больше похожей на фальсификацию:

Его нет: В открытой базе Equasis судно имеет статус «never existed» (никогда не существовало). Другая база IMO не находит корабля с таким идентификационным номером.

Удивительный владелец: Владельцем и менеджером указана компания Sempre Shipping Ltd. , зарегистрированная на Сейшельских островах по адресу, используемому подсанкционными организациями США.

Сомнительное происхождение: Якобы судно было построено на китайской верфи Linhai Huajie в прошлом году. Но эта верфь строит корабли до 50 000 тонн, в то время как Arcusat относится к классу Aframax и имеет водосмещение не менее 80 000 тонн.

Фактически под видом нового судна может скрываться старый, аварийный танкер с поддельными документами, пытавшийся вывезти российскую нефть. На этот раз европейская «граница» для него оказалась закрытой.

Напомним, США захватили пятый танкер , входивший в теневой флот РФ. Соединенные Штаты продолжают морскую блокаду Венесуэлы и перехватывают суда, пытающиеся вывезти нефть в обход санкций.