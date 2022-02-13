Германия, несмотря на санкции против России, продолжает поставлять товары военного назначения — СМИ

2020 Россия была четвертой страной-получателем таких товаров из Германии.

Немецкие компании, несмотря на введение против России санкций Европейского союза, игнорируют и продолжают поставлять в Кремль большое количество товаров двойного назначения, которые можно использовать в военных целях.

Об этом говорится в расследовании журналистов агентства Welt am Sonntag.

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По информации издания, в 2020 году Министерство или подчиненное ему Федеральное управление экономики и экспортного контроля (Bafa) выдало 673 лицензии на экспорт так называемых товаров двойного назначения в Россию. Общая стоимость – почти 366 миллионов евро. В 2020 году Россия была четвертой страной-получателем таких товаров из Германии. Ее опередили только Китай (1,6 миллиарда евро), США (миллиард евро) и Бразилия (371 миллион евро). О каких именно военных товарах идет речь – неизвестно.

Следует отметить, что после аннексии полуострова Крым в Россию ввели более жесткие санкции, в соответствии с которыми к экспорту в РФ ЕС применила более жесткие критерии, чем в другие страны.

В 2021-м правительству Германии уже задавали вопросы экспорта товаров двойного назначения, однако Берлин ответил, что перед тем, как пересматривать решения, нужно убедиться, что эти товары используются в военных целях.

Как сообщалось, Германия отказывается предоставлять Украине оружие. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию былой власти и не будет поставлять оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия взыскала 130 тыс. военных к украинским границам.

Замглавы парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Германии Александер Ламбсдорфф объяснил это тем, что страна пытается урегулировать конфликт между Украиной и Россией дипломатическим путем.

Справка:

Товары двойного назначения – это товары, которые можно использовать как в гражданских, так и военных целях. К ним относятся машины, которые можно использовать в производстве оружия, технологии строительства самолетов или определенные химические вещества.

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