Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – что в перечне

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1337
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – что в перечне

20 бронетранспортеров Dingо Украина уже получила.

Немецкое правительство приняло список военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

Украина уже получила 20 бронетранспортеров Dingо.

Что касается полного перечня, то известно о следующих позициях:

  • 20 БТР MRAP DINGO,
  • 2 тягача танковых транспортеров М1070,
  • 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155,
  • 80 пикапов,
  • 90 датчиков и постановщиков помех для беспилотников,
  • 2 ангарных палатки,
  • 7 погрузочно-разгрузочных машин 8х6.

Однако правительство ФРГ пока воздержалось от оглашения сроков передачи всей техники.

Вскоре в Украину прибудут первые из 14 наземных беспилотных бронетранспортеров THeMIS.

Благодаря своей мощности , THeMIS могут перевозить до 750 кг.

Однако, как сообщалось, Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки развернут в Польше.

Напомним, ранее Шольц заявил, что победа России в войне против Украины маловероятна.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1337
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация