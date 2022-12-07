Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине – что в перечне

20 бронетранспортеров Dingо Украина уже получила.

Немецкое правительство приняло список военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов.

Об этом говорится на сайте германского правительства.

Украина уже получила 20 бронетранспортеров Dingо.

Что касается полного перечня, то известно о следующих позициях:

20 БТР MRAP DINGO,

2 тягача танковых транспортеров М1070,

18 колесных самоходных гаубиц RCH 155,

80 пикапов,

90 датчиков и постановщиков помех для беспилотников,

2 ангарных палатки,

7 погрузочно-разгрузочных машин 8х6.

Однако правительство ФРГ пока воздержалось от оглашения сроков передачи всей техники.

Вскоре в Украину прибудут первые из 14 наземных беспилотных бронетранспортеров THeMIS.

Благодаря своей мощности , THeMIS могут перевозить до 750 кг.

Однако, как сообщалось, Германия отказалась передавать Украине системы Patriot. Эти установки развернут в Польше.

Напомним, ранее Шольц заявил, что победа России в войне против Украины маловероятна.

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