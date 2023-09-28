Германия обязуется защитить страны Балтии от РФ

В частности, речь идет о военной помощи, если это будет необходимо.

В Министерстве обороны Германии заверили союзников по НАТО, что в случае необходимости готовы защитить страны Балтии от России.

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус во время Балтийской конференции по вопросам обороны в Таллине, сообщает DPA.

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Он добавил, что речь идет о военной помощи.

"Германия берет на себя ответственность. И Германия берет на себя роль лидера", – сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ сообщил, что Берлин планирует разместить на постоянной основе бригаду Бундесвера в Литве. По его словам, речь идет о четырех тысячах военнослужащих, а также членах их семей. Все детали должны быть согласованы до конца года.

Напомним, Литва, Латвия, Эстония и некоторые страны Европы ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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