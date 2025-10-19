ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

Германия отозвала своего посла из Грузии: какая причина

Петера Фишера отзывают из Грузии на консультации.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Пете Фишер

Пете Фишер

Министерство иностранных дел Германии объявило об отзыве своего посла в Грузии Петера Фишера. Дипломата считают одним из самых откровенных критиков действий нынешней грузинской власти.

Об этом сообщает Reuters.

«В воскресенье Германия заявила, что отзовет своего посла в Грузии перед встречей должностных лиц стран ЕС в понедельник, поскольку отношения между блоком и страной Южного Кавказа ухудшились», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что грузинское руководство в течение многих месяцев проводило кампанию против ЕС, Германии и лично против посла Петера Фишера. В связи с этим дипломата отзывают для консультаций относительно дальнейших действий. Тема Грузии будет рассмотрена на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

В прошлом месяце МИД Грузии вызвал Фишера, предположив его причастность к «радикальным» планам в стране и обвинив в поддержке попыток свержения правительства вместе с другими послами ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протестующие, которые пытались силой проникнуть в президентский дворец, на самом деле планировали свержение правительства страны. Он также обвинил страны ЕС во вмешательстве во внутренние политические процессы Грузии, подчеркнув внешнее влияние на протесты.

Дата публикации
Количество просмотров
305
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie