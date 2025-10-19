Германия отозвала своего посла из Грузии: какая причина

Пете Фишер

Министерство иностранных дел Германии объявило об отзыве своего посла в Грузии Петера Фишера. Дипломата считают одним из самых откровенных критиков действий нынешней грузинской власти.

Об этом сообщает Reuters.

«В воскресенье Германия заявила, что отзовет своего посла в Грузии перед встречей должностных лиц стран ЕС в понедельник, поскольку отношения между блоком и страной Южного Кавказа ухудшились», — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Германии сообщило, что грузинское руководство в течение многих месяцев проводило кампанию против ЕС, Германии и лично против посла Петера Фишера. В связи с этим дипломата отзывают для консультаций относительно дальнейших действий. Тема Грузии будет рассмотрена на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

В прошлом месяце МИД Грузии вызвал Фишера, предположив его причастность к «радикальным» планам в стране и обвинив в поддержке попыток свержения правительства вместе с другими послами ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что протестующие, которые пытались силой проникнуть в президентский дворец, на самом деле планировали свержение правительства страны. Он также обвинил страны ЕС во вмешательстве во внутренние политические процессы Грузии, подчеркнув внешнее влияние на протесты.