Германия отправила в Украину ракеты IRIS-T и небоевую технику: обновленный перечень

В Берлине подтвердили, что планируют передать Украине 14 боевых танков Leopard 2A6, 2 БРЭМ Bergepanzer 3 и 2 РЛС воздушного наблюдения.

Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. В обновленном пакете – боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщили в пятницу, 27 января, на сайте германского правительства.

В новый пакет военной помощи вошли:

ракеты IRIS-T SLM;

13 грузовиков;

2 погрузчика 15т;

12 автопоездов и четыре полуприцепа;

12 патрульных машин;

2 пикапа до 143 доставленных ранее.

Также в Берлине официально подтвердили, что планируют передать Украине:

14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;

2 РЛС воздушного наблюдения;

78 тягачей и 86 полуприцепов (ранее: 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов).

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Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах даты транспортировки до момента передачи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность западным партнерам за намерения передать украинским вооруженным силам для противодействия российской агрессии тяжелую бронетехнику. В то же время украинский лидер отметил решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

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