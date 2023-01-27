Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия отправила в Украину ракеты IRIS-T и небоевую технику: обновленный перечень

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2450
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Германия отправила в Украину ракеты IRIS-T и небоевую технику: обновленный перечень

Фото: pixabay.com

В Берлине подтвердили, что планируют передать Украине 14 боевых танков Leopard 2A6, 2 БРЭМ Bergepanzer 3 и 2 РЛС воздушного наблюдения.

Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. В обновленном пакете – боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщили в пятницу, 27 января, на сайте германского правительства.

В новый пакет военной помощи вошли:

  • ракеты IRIS-T SLM;
  • 13 грузовиков;
  • 2 погрузчика 15т;
  • 12 автопоездов и четыре полуприцепа;
  • 12 патрульных машин;
  • 2 пикапа до 143 доставленных ранее.

Также в Берлине официально подтвердили, что планируют передать Украине:

  • 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
  • 2 РЛС воздушного наблюдения;
  • 78 тягачей и 86 полуприцепов (ранее: 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов).

Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах даты транспортировки до момента передачи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность западным партнерам за намерения передать украинским вооруженным силам для противодействия российской агрессии тяжелую бронетехнику. В то же время украинский лидер отметил решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2450
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация