Германия отправила в Украину ракеты IRIS-T и небоевую технику: обновленный перечень

В Берлине подтвердили, что планируют передать Украине 14 боевых танков Leopard 2A6, 2 БРЭМ Bergepanzer 3 и 2 РЛС воздушного наблюдения.
Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. В обновленном пакете – боекомплект для систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом сообщили в пятницу, 27 января, на сайте германского правительства.
В новый пакет военной помощи вошли:
- ракеты IRIS-T SLM;
- 13 грузовиков;
- 2 погрузчика 15т;
- 12 автопоездов и четыре полуприцепа;
- 12 патрульных машин;
- 2 пикапа до 143 доставленных ранее.
Также в Берлине официально подтвердили, что планируют передать Украине:
- 14 основных боевых танков Leopard 2A6 с боезапасом;
- 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3;
- 2 РЛС воздушного наблюдения;
- 78 тягачей и 86 полуприцепов (ранее: 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов).
Из соображений безопасности Берлин воздерживается от предоставления подробной информации о способах даты транспортировки до момента передачи.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность западным партнерам за намерения передать украинским вооруженным силам для противодействия российской агрессии тяжелую бронетехнику. В то же время украинский лидер отметил решающее значение количества танков и сроков, когда они могут быть доставлены в Украину.
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