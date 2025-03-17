Германия передала новую военную помощь Украине: список вооружения

В списке помощи – 50 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями.

Германия 17 марта обновила список военной помощи Украине. В частности, в него вошли зенитные установки Gepard и беспилотники.

Об этом свидетельствует обновленный список вооружения на сайте федерального правительства Германии.

В обновленный перечень немецкой военной помощи для Украины вошли:

24 противоминные, защищенные от засад транспортные средства MRAP,

боеприпасы для танков Leopard 1,

боеприпасы к боевым машинам пехоты MARDER,

боеприпасы к БМП,

три самоходных зенитных установки Gepard и 10 тыс. боеприпасов к ним (боекомплект Gepard составляет 640 выстрелов),

ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM средней дальности,

5000 боеприпасов 155 мм,

2000 боеприпасов 122 мм,

8000 боеприпасов 120 мм,

50 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями,

30 гусеничных дронов Gereon RCS,

30 систем обнаружения дронов,

две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1,

100 переносных систем разминирования,

два минных трала,

лазерные дальномеры,

инфракрасные бинокли,

транспортные средства,

штурмовые винтовки,

аптечки.

Напомним, ранее потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ готовится выделить дополнительную помощь для Украины на 3 млрд евро.