Германия передала новую военную помощь Украине: список вооружения

В списке помощи – 50 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями.
Германия 17 марта обновила список военной помощи Украине. В частности, в него вошли зенитные установки Gepard и беспилотники.
Об этом свидетельствует обновленный список вооружения на сайте федерального правительства Германии.
В обновленный перечень немецкой военной помощи для Украины вошли:
- 24 противоминные, защищенные от засад транспортные средства MRAP,
- боеприпасы для танков Leopard 1,
- боеприпасы к боевым машинам пехоты MARDER,
- боеприпасы к БМП,
- три самоходных зенитных установки Gepard и 10 тыс. боеприпасов к ним (боекомплект Gepard составляет 640 выстрелов),
- ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM средней дальности,
- 5000 боеприпасов 155 мм,
- 2000 боеприпасов 122 мм,
- 8000 боеприпасов 120 мм,
- 50 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями,
- 30 гусеничных дронов Gereon RCS,
- 30 систем обнаружения дронов,
- две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1,
- 100 переносных систем разминирования,
- два минных трала,
- лазерные дальномеры,
- инфракрасные бинокли,
- транспортные средства,
- штурмовые винтовки,
- аптечки.
Напомним, ранее потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ готовится выделить дополнительную помощь для Украины на 3 млрд евро.
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