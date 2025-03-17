Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Германия передала новую военную помощь Украине: список вооружения

Германия передала новую военную помощь Украине: список вооружения

Самоходная зенитная установка Gepard / Фото: Bundeswehr

В списке помощи – 50 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями.

Германия 17 марта обновила список военной помощи Украине. В частности, в него вошли зенитные установки Gepard и беспилотники.

Об этом свидетельствует обновленный список вооружения на сайте федерального правительства Германии.

В обновленный перечень немецкой военной помощи для Украины вошли:

  • 24 противоминные, защищенные от засад транспортные средства MRAP,
  • боеприпасы для танков Leopard 1,
  • боеприпасы к боевым машинам пехоты MARDER,
  • боеприпасы к БМП,
  • три самоходных зенитных установки Gepard и 10 тыс. боеприпасов к ним (боекомплект Gepard составляет 640 выстрелов),
  • ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM средней дальности,
  • 5000 боеприпасов 155 мм,
  • 2000 боеприпасов 122 мм,
  • 8000 боеприпасов 120 мм,
  • 50 разведывательных дронов VECTOR с запасными частями,
  • 30 гусеничных дронов Gereon RCS,
  • 30 систем обнаружения дронов,
  • две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1,
  • 100 переносных систем разминирования,
  • два минных трала,
  • лазерные дальномеры,
  • инфракрасные бинокли,
  • транспортные средства,
  • штурмовые винтовки,
  • аптечки.

Напомним, ранее потенциальный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ готовится выделить дополнительную помощь для Украины на 3 млрд евро.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация